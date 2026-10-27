HOY你的保安李寶安｜首播最高收視9.4　成功打破電視慣性收視

HOY全新原創處境劇《你的保安李寶安》於10月26日晚上8時正式首播，首度正面迎戰TVB同時段的皇牌處境劇《愛．回家之三代同糖》。據最新數據顯示，該劇首播成績斐然，最高收視衝上9.4點。此外，HOY採取跨平台策略，於YouTube一口氣上架四集供觀眾欣賞，短短時間內已累積高達32萬次點擊。



成功威脅TVB慣性收視

最高9.4點的收視數字，對HOY而言是一個具標誌性的突破。這一數據已接近TVB處境劇平均收視的一半（《愛·回家之三代同糖》上周平均18.1點），證明HOY將《你的保安李寶安》安排在晚上8時播出的「對撼」策略取得初步成功。雖然言之尚早，不過真的有機會打破單一電視台在該時段的絕對壟斷，觀眾開始願意在黃金時段給予自己新的選擇。

《你的保安李寶安》收視報截。（資料圖片）

「跨平台串流」策略奏效

在YouTube連播四集即斬獲32萬點擊，顯示劇集成功打入年輕及非傳統電視觀眾的市場。網上有不少觀眾表示意猶未盡，選擇直接上網將一至四集「一口氣看完」。這種結合傳統大氣電波與網絡串流的雙線發行模式，不僅補足了無法在晚上8點定時收看電視的受眾，更成功製造了網絡話題，將短暫的電視收視轉化為可持續發酵的網絡流量。

YouTube連播四集。（YouTube截圖）

憑「喜劇效應」力壓製作質感的爭議

劇集首播後在網絡上的評價兩極，雖然有不少網民批評場景設計簡陋、燈光偏暗，散發出低成本製作的氣息，但收視數字與點擊率依然高企。這說明了劇集的喜劇元素、貼地的處境題材，以及李尚正與麥沛東等演員的破格演出成功發揮了「拯救者」的作用。觀眾在處境劇時段更看重的是「笑料」與「娛樂性」，只要對白和劇情能引起共鳴，便能有效留住觀眾。

劇集「喜劇效應」非常強勁。（劇集截圖）

總括而言，《你的保安李寶安》的首播數據為HOY TV打下了一支強心針。若劇集在後續集數能維持笑料質素並改善製作觀感，勢必能進一步鞏固這批新開拓的觀眾群，令香港電視大戰正式開始！