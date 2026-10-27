你的保安李寶安｜收視高開卻難長拍　何爵天親證︰拍50集要停一停

HOY全新原創處境劇《你的保安李寶安》，由李尚正（阿正）、盧頌恩（妹頭）、麥沛東主演，何爵天執導，於昨晚（10月26日）8時首播，首度正面迎戰TVB同時段的皇牌處境劇《愛．回家之三代同糖》。據最新收視數據顯示，該劇首播成績斐然，最高收視衝上9.4點。此外，HOY採取跨平台策略，於YouTube一口氣上架四集供觀眾欣賞，短短時間內已累積高達32萬次點擊，氣勢如虹。就劇集大收，《香港01》聯絡到導演何爵天，他表示完全意想不到反應咁好，好多謝大家支持，但同時都有留意網民的負評︰「有當頭棒喝作用，希望往後集數會做返好啲！」

HOY全新原創處境劇《你的保安 李寶安》由李尚正、盧頌恩（妹頭）、麥沛東、王耀宏（Meaning )及曾睿智（Jam）領銜主演，未開播已引起不少話題。（鄧穎琪 攝）

對於首集最高收視達到9.4，導演何爵天表示意想不到。（鄧穎琪 攝）

親回應網民負評 順應民意會減爛Gag？

對於首集最高收視達到9.4，導演何爵天表示意想不到︰「知道有話題，但冇諗過咁好反應。拍攝時一直冇諗收視，正如拍電影唔會諗票房，要做好件事先。到昨晚套劇要出街先開始緊張，希望收視繼續上升。」

李寶安一角，源於何爵天的執導電影《死屍死時四十四》。（《死屍死時四十四》劇照）

收視高開固然開心，但何爵天同樣留意到觀眾在網上的反應有讚有彈，主要是節奏問題，場景單一，以及太多爛Gag，對於所有批評何爵天完全收到，亦多謝大家的意見。「其實拍攝時都知有不足，但睇到呢啲意見都係有當頭棒喝感覺。始終團隊係第一次拍處境劇，好多嘢都係新嘗試，內容的份量、場景調導、面對甚麼觀眾群都要摸索。」

《你的保安李寶安》劇中有不少爛Gag，這幕就有一句︰「真金不怕洪爐火，真空不怕任人……」（影片截圖）

關於場景單一與太多爛Gag，何爵天解釋跟製作成本有關。「有網民指似學生作品，無錯！因為我哋平均每集嘅製作成本真係會低過學生作品，我哋要一日拍一集內容，所以劇本要靠爛Gag去營造氣氛，拍攝時都已經發現有呢個問題，往後幾集會有所調整。」何爵天就希望收視做到成績後，公司會樂意去加碼製作費。

何爵天講出目前面對最大難題，是演員的檔期問題，李尚正、盧頌恩及麥沛東均有舞台劇在身。（鄧穎琪 攝）

新住客陸續加盟 完成50集被逼停一停

劇集好反應，當然要添食，最好長拍長有，但何爵天講出目前面對最大難題，是演員的檔期問題。「妹頭已經做緊舞台劇，阿正同麥沛東都就快要綵排，所以都唔能夠一直拍落去。首個目標係完成50集要停一停，暫時已完成的有20多集，要在11月趕拍餘下部分。」又為增力劇力，劇集會陸續出現新住客，都是一些影視界新演員包括倪安慈（阿慈），安柔潔（Ocean）、李雨蓒（Edwynn）等。至於跟導演合作過《正義迴廊》的林海峰，有冇機會出現喺「臨海峰」呢？何爵天︰「我都想，希望有呢個機會！」