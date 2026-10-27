Stanley Alina峇里婚禮世紀合照　「魯金花」再合體魯庭暉激瘦

MIRROR成員邱士縉（Stanley）與女友李炘頤（Alina）愛情長跑9年，繼早前在香港完成婚姻註冊、接新娘及向長輩斟茶等傳統儀式後，10月25日移師印尼峇里島舉行浪漫海島婚禮。一眾圈中好友與同門兄弟特意飛抵當地見證首位鏡仔人夫誕生，就連已離開MakerVille的前行政總裁、MIRROR伯樂魯庭暉都有現身，令久違的「魯金花」再度合體，只見魯生比之前消瘦不少！

MIRROR成員邱士縉（Stanley）與女友李炘頤（Alina）圓婚。

Stanley與Alina換上黑色禮服。

婚宴派對上兄弟團成員呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）及李駿傑（Jeremy）特別為一對新人送上甜蜜大禮，三人深情合唱《My Apple Pie》，寓意新娘Alina永遠是Stanley的「Apple Pie」，之後新郎Stanley也加入戰團，與Edan、Jer和Jeremy合體大跳舞曲《Bad》；就連勁跳得的ERROR隊長肥仔（梁業）亦按捺不住，即場跳舞助興！

Edan、Jer 及 Jeremy 與 Stanley 驚喜合體大跳《Bad》。

Fatboy（梁業）亦即場跳舞助興。

至於鏡粉最期待的世紀大合照亦在Edan及經理人花姐（黃慧君）IG曝光！雖然陳卓賢、楊樂文、陳瑞輝、王智德及江𤒹生因工作未能出席，所以MIRROR「12缺5」，但合照中除了新郎Stanley，MIRROR還有6位成員親身赴會，包括姜濤、邱傲然（Tiger）、盧瀚霆（Anson Lo）、Edan、Jer 及 Jeremy，連同肥仔排在新郎新娘前排，陣容鼎盛。更令人驚喜的，是昔日被譽為幕後鐵三角的「魯金花」世紀同框！魯庭暉、花姐站在新娘旁邊，魯生身形明顯清減不少，未知是否有刻意減肥；而金廣誠則站在Stanley身側，再加上MakerVille高層Karen Li以及am team的同事，足見Stanley在公司內外人緣極佳、有長輩緣。

陳卓賢、楊樂文、陳瑞輝、王智德及江𤒹生因工作未能出席，所以MIRROR「12缺5」，但合照中除了新郎Stanley，MIRROR共有6位成員親身赴會，包括姜濤、邱傲然（Tiger）、盧瀚霆（Anson Lo）、Edan、Jer 及 Jeremy（IG@edanlui）

昔日被譽為幕後鐵三角的「魯金花」世紀同框！只見魯庭暉身形明顯清減不少，站在花姐身旁；而金廣誠則站在Stanley身側。（IG@edanlui）

昔日的魯庭暉比現時圓潤。（資料圖片）

婚禮過後，Edan在IG發文分享多張大合照，難掩激動之情，感性寫道：「開心，感動，難忘🥹🥹🥹收獲咗好多個金色記憶球🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡🟡好榮幸亦好感恩可以參與其中，愛你們！！！💋💋💋」