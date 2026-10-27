郭富城慶61歲生日！方媛罕曬一家五口放閃 三愛女同框擁神仙顏值
撰文：黃欣華
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舞台王者郭富城（城城）迎來61歲生日！太太方媛（Moka）一如既往在社交平台準時貼出慶生照，大晒幸福溫馨全家福。相中郭富城西裝襯恤衫打呔上陣，身形面貌依然極致凍齡，絲毫不似花甲之年；方媛則以優雅白色連身裙現身，甜蜜依偎在老公身旁。
三千金同框超吸睛 細女精靈可愛引網民熱議
今次慶生派對的焦點，落在首度罕見大方同框的三名愛女身上。兩名較年長的女兒著上同款碎花長裙配白Tee，大擺鬼馬pose兼雙手舉起、托腮賣萌，亭亭玉立盡得父母優良基因。而年紀最小的幼女則由城城單手抱在懷中，臉圓圓、咬手指兼眼神精靈，雖然照片加上了墨鏡貼紙保護私隱，但可愛模樣依然瞬間融化大批網民。
派對特製「愛駒＋公仔」蛋糕 細節藏城城最愛
慶生現場佈置別出心裁，除了掛滿「HAPPY BIRTHDAY AARON」粉紅及金色氣球外，枱面上更一口氣擺放多個精緻主題蛋糕！當中最奪目的莫過於還原郭富城一家人形公仔的翻糖蛋糕，以及象徵其愛駒的駿馬造型蛋糕，上面寫著「Happy Birthday & Sure Win!」，足見方媛對老公的興趣與心意照顧得無微不至。