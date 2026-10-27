車婉婉穿古裝造勢 KC三太加入對收視有信心：現場好多火花

無綫（TVB）處境喜劇《愛·回家之三代同糖》主角車婉婉、「三太」樊亦敏、「KC」歐瑞偉、李茵彤、何依婷等一眾演員，今日（10月27日）在將軍澳街頭巡遊為劇集造勢。昨晚（10月26日）HOY TV全新處境喜劇《你的保安李寶安》首播，正面對撼《愛·回家之三代同糖》，前者在《三代同糖》巡遊期間更公布最高收視達9.4點！問到近日劇集密密外出宣傳是否為應對友台之策略，車婉婉解釋今次造勢皆因三太和KC加入，穿古裝也是因應劇情安排。

車婉婉坦言剛公布的收視上升，對劇集有信心。（盧振輝 攝）

車婉婉同三太KC同場有火花 對收視有信心

作為女主角的車婉婉獲委以重任，談到公司是否她有特別囑咐，車婉婉對收視有信心，她說：「啱啱過去公布嘅收視上升，多謝大家支持，我哋會繼續努力。同埋我同KC、嫦娥（樊亦敏）拍咗好多戲分，係好好睇，現場撞擊有好多火花！」問到是否有留意友台處境劇，車婉婉指近日專注拍攝，昨晚拍到9點多才下班，故沒留意其他新消息。

車婉婉認為KC三太加入對收視有信心。（盧振輝 攝）

談《愛·回家之開心速遞》結束別有原因：唔知喎！

問到「豹哥」單立文近日訪問提到上一輯《愛·回家之開心速遞》結束別有原因，雷頌德留言指為舊有班底人工高，車婉婉聞後大聲笑言：「嘩呢啲咁高層嘅嘢問我？我唔知喎！冇聽過喎！呢啲唔係我工作範疇可以答到你嘅嘢。」