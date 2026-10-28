木村拓哉無濾鏡樣貌曝光眼袋下垂兼暴瘦　網民驚訝與廣告差別極大

現年53歲的日劇天王木村拓哉出道35年，在日本演藝圈與流行文化中地位極高，影響力橫跨戲劇、音樂及時尚。前日（26日）下午木村親自到千葉縣政府會見千葉縣知事，代表賑災活動「Cheerful Project」捐2000萬日圓，希望協助今年8月豪雨及9月颱風「杜鵑」受災民眾及災後重建。

木村拓哉代表賑災活動捐2000萬日圓。（X）

木村拓哉代表賑災活動捐2000萬日圓

當日木村拓哉打扮低調，以灰黑西裝現身，並透露小學至高中一年級曾在千葉生活長達10年，現在經常都會到當地滑浪及打高爾夫球，希望今後也能盡自己所能為災民提供協助，這個善心之舉獲得大批粉絲及日本民眾支持。

當日木村拓哉打扮低調，以灰黑西裝現。（X）

木村無濾鏡樣貌曝光被指老態盡現

照片曝光後，網民的焦點卻落在木村無濾鏡的最新樣貌，更驚訝零濾鏡下的一代男神黑眼圈極為明顯，除了眼袋下垂及法令紋深邃，還暴瘦了不少，與平時在廣告中看到的木村分別很大，隨即引發網民瘋狂熱議：「是不是太瘦啦？」、「皮膚沒有支撐了」、「跟廣告海報差很大」、「原來木村拓哉真人長這樣！」、「木村也是人…年齡是無法戰勝的」、「膠原蛋白流失了」。不過依然有粉絲力撐：「畢竟都即將54歲」、「其實老了也很帥」。

照片曝光後，網民的焦點卻落在木村無濾鏡的最新樣貌。（X）

網民驚訝零濾鏡下木村拓哉黑眼圈極為明顯。（X）

木村拓哉除了眼袋下垂及法令紋深邃，還暴瘦了不少。（X）