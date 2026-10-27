你的保安李寶安｜HOY收視報捷加開直播互動　宣布新女神進入劇組

由金像獎導演何爵天執導，李尚正、盧頌恩（妹頭）、麥沛東、王耀宏（Meaning）及曾睿智（Jam）領銜主演的 HOY 首部原創處境喜劇《你的保安 李寶安》，昨晚（26 日）8 點隆重首播！劇集憑藉荒誕幽默的風格及接地氣的貼地題材，開播首晚即開紅盤，首集錄得最高收視9.4，創下亮麗佳績！

《你的保安 李寶安》首集錄得最高收視9.4，創下亮麗佳績！（公關提供）

周大福媒體娛樂首席內容官嚴嘉念表示: 「昨天從網上得知不少觀眾均表示要盡快趕回家睇電視，感到十分鼓舞。 《你的保安 李寶安》能夠創出 HOY 開台以來最高收視，實在非常感謝全港觀眾的支持。」

《你的保安 李寶安》開播喜獲最高收視 9.4 點破紀錄，導演何爵天對此表達深切感激，坦言由昨日開始已心情緊張，得知佳績後感到非常開心，惟目前劇組正全力以赴趕拍後續集數，會以完成拍攝為優先，被問到慶功的安排，他則說待拍攝工作告一段落後再作打算；面對大批觀眾力撐收睇，何爵天熱烈感謝所有觀眾「幫拖」，並強調會積極吸納各大網上平台的意見作出適當調整，以不負大家的期望，而對於宣萱親自回應劇中「古天樂女友變宣萱」的爆笑對白，何爵天亦笑言未來若宣萱時間許可，絕對會積極爭取並嘗試邀請她親自前來客串，為劇集再添亮點。

何爵天感謝所有觀眾「幫拖」。（陳順禎 攝）

《你的保安 李寶安》以高級屋苑「臨海峯」為背景，講述一眾保安員應付怪誕住客與高層刁難的搞笑日常。首集播出後，隨即引發網絡熱烈討論。不少網民大讚劇集節奏明快，尤以李尚正飾演的毒舌隊長「李寶安」與麥沛東飾演的廢青「麥峰」擦出強烈火花，大讚「李尚正加麥沛東呢個組合喜感十足」、「麥沛東演廢青『麥峰』最入戲、最搶戲！」。亦有觀眾對劇集的膽量給予高度評價：「比起傳統處境劇更有新鮮感，好有驚喜！」

呢班保安好有喜劇效果。（公關提供）

倪安慈（阿慈）驚喜加盟 化身「替更間保安」池早香

除了首播開門紅，劇組更驚喜宣佈將有新血加入臨海峯保安隊！人氣網絡 YouTuber 兼演員阿慈將會強勢加盟，飾演新角色「池早香」。劇中阿慈將以「替更間保安」的身份登場，究竟這位古靈精怪的新人會為「臨海峯」保安隊帶來甚麼新衝擊？又會與隊長李寶安及一眾隊員擦出甚麼火花？絕對值得觀眾期待！

倪安慈即將加盟。（IG/@ngaionchi_kathy）

倪安慈即將加盟。（IG/@ngaionchi_kathy）

HOY 節目收視全面告捷 《臨海峯答問大會》將正面回應網民評論

在《你的保安 李寶安》強勢帶動下，HOY 77 旗下的節目收視均錄得理想成績，包括《一線搜查》、《李錦記呈獻：他鄉的煮人 2》、 《九運會客室 2》、 《健康關注組》。而為配合《你的保安 李寶安》的熱播及加強與觀眾互動，HOY 將於今個星期四晚上於 HOY 官方 YouTube 頻道進行《臨海峯答問大會》直播。屆時除了精選每週爆笑精華外，更會特設網民互動環節，由何爵天導演親自帶領演員，直接面對網民種種辣手評論！精彩內容將會於周五晚上八點正播出。

《臨海峯答問大會》播映及直播詳情

• 網上 LIVE 直播

o 直播時間： 10 月 29 日（星期四）晚上

o 直播平台： HOY 官方 YouTube 頻道

o 節目內容：舉行「臨海峯答問大會」網上 LIVE，讓一眾觀眾及「業主」網民即時互動，大談劇中趣事及爆笑環節。

• 電視版

o 首播日期： 10 月 30 日起（逢星期五）

o 播映時間： 晚上 8 時

o 播映平台： HOY 77

o 節目內容：精選星期四「臨海峯答問大會」的精彩片段，連同本週（星期一至四）的爆笑精華場面剪輯成半小時特備節目，保證笑爆肚！