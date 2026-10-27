你的保安李寶安｜保安面試者大有來頭　元朗「鬼巴士」享負盛名

HOY新劇《你的保安李寶安》播出首集後好評如潮，簡單明快的節奏，不用花心力的笑位，令香港人輕輕鬆騷過半個鐘，收視最高更達到9.4點，用數字證明劇集值得觀眾收看。

除了劇本寫得好，演員方面也有心思，先不論各人成功將喜劇氣氛帶出，選角方面也是臥虎藏龍。在首集飾演保安面試者其中的一位，原來大有來頭！

呢位演員大有來頭！（劇集截圖）

元朗「鬼巴士」享負盛名

這位演員叫做陳慶航，一直也有客串不少電影，相信眼利的觀眾會認得到他，而他還有另一個身分，便是元朗「鬼巴士」。陳慶航自18歲起就入行做滷味小販維持生計，因為本身熱愛演戲，他在1992年加入了演員訓練班，後來更參演了港產鬼片《鬼巴士》。這段特別的經歷讓他決定直接用《鬼巴士》作為自己宵夜檔的招牌。陳慶航曾接受《香港01》訪問時表示，他選擇在深夜11點才出來擺檔，一來是因為日間已經需要用盡所有時間準備食材，二來是他鍾情深夜擺檔的那份自由，既清閒又不用擔心被抄牌或投訴。

陳慶航有個演藝夢。（劇集截圖）

陳慶航自18歲起就入行做滷味小販維持生計。（資料圖片）

堅持品質保證

做了幾十年小販，他借用連鎖店收舖後的門前位置經營，並無架子。他將每位客人視為「父母官」，連食環署職員和警察都是他的熟客（會用暗語打電話落單）。他經營的核心理念很簡單：希望為勞碌了一整天的香港人，提供一份可以舒舒服服「唞吓氣」的宵夜。他對自己的出品極有信心，如果遇到怕內臟骯髒的客人，他會即場自己試食來證明衛生。賣滷味時，他亦一定會細心詢問每位客人的口味要求，例如是否吃辣、甜醬是否分開上。為了確保食材（如生腸、墨魚及豬內臟）新鮮爽脆，他每日花17至18小時處理食物。清晨4、5點便親自去屠房和豬肉檔買料，下午再訂凍肉，傍晚去街市買豬膶。他每天只能趁空檔在車上斷斷續續睡大約6小時。

陳慶航是真正的夜鬼。（資料圖片）

被客人要求在內褲上簽名

在深夜才出沒的，自然是一眾夜鬼，陳慶航亦曾經遇上奇異經歷。「有看過我拍戲的客人即場找我簽名，但竟然要我簽在他的內褲上！最後幸好有女警路過替我解圍，雖然愕然，但也很有趣。亦有些穿得性感些的女士會叫我切多點給她們，我對她們沒興趣但沒所謂啦，切多少少。」這班不肯睡去的夜行人士，當中可能確實來自五湖四海以至三山五嶽，買夜宵的前後幹了什麼亦無人知曉，夜生活亦因此而變得刺激。「現在的夜生活玩樂比以前精彩得多，但就少了制約。以前嘅小朋友8點後不准出街，就算去看夜場電影，11點前一定要回家，時代變了，現在大家想怎麼玩也可以。在我眼中，只要不影響或傷害別人就可以了。」

【香港夜生活】每晚11點準時出發 元朗「鬼巴士」深夜滷味直航

對於黑夜的靜和危險，在元朗度過無數晚上的「鬼巴士」相當看得開。至於黑夜最美的地方，他想了想道：「在尖東海旁望向港島，有種『是時候休息』的感覺；在港島海旁望回尖東，則會被其燈色而驚歎香港的繁華，兩種景色截然不同。」