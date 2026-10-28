鄭杞瑤Kylie C.比堅尼極限解放　惹火上圍包不住震懾網民：救命啊

擁有傲人身材的「講波女神」鄭杞瑤（Kylie C.），向來不吝嗇在社交平台向粉絲大派福利。日前她才剛分享過「中門大開」盛裝品嚐越南米芝蓮美食的火辣靚相，引來網民瘋狂留言；沒想到事隔短短數天，Kylie C. 再度「出招」向網民發動視覺衝擊，在Instagram上載多張身處海灘的超性感比堅尼照，尺度之大令一眾網民直呼「救命啊」！

Kylie C.日前分享前往當地米芝蓮綠星餐廳品嚐美食的照片。（IG@ckykylie）

這張「中門大開」震撼眼球。（IG@ckykylie）

惹火上圍泳衣包不住

從 Kylie C. 最新上載的相片可見，她正身處海灘。相中的她身穿一套藍白條紋的三點式比堅尼，戴上黑色太陽眼鏡，在黃昏的海景襯托下大擺誘人姿勢。只見比堅尼布料極為單薄，其豐滿上圍完全呈現「包唔住」的狀態，呼之欲出的震撼效果極具視覺衝擊，再加上超高衩泳褲設計，惹火指數爆燈。

Kylie C. 在越南旅行影了不少靚相。（IG@ckykylie）

大騷本錢。（IG@ckykylie）

除了全身展示之外，另一張黑白濾鏡的照片更是火力全開。Kylie C. 以由上而下的「邪惡俯瞰視角」自拍，雙手叉腰微傾向前，超深邃的事業線與傲人雙峰在鏡頭前表露無遺。她更在貼文中留下心聲：「my life, my rules, my attitude.」（我的生活，我的規則，我的態度）以及「we will never be at this age again, do whatever makes you happy.」（我們不會再回到這個年紀，做任何能讓自己快樂的事），盡顯自信。網民見到如此惹火的福利照，紛紛湧入留言區大讚火辣，不少粉絲直呼：「太正！！犯規！！！」、「Kylie so Hot 」、「好靚女❤️好身材🔥」、「魔體再現」、「個shape好挺」、「呢鑊唔俾❤️❤️都唔得」。

完全包唔住。（IG@ckykylie）

令人噴血。（IG@ckykylie）

曾嘆香港人只著眼身材

Kylie C.有「講波女神」之稱，她憑著傲人身材成功彈起，不止做足球節目主持，更踩過界做歌手。早前她接受外籍YouTuber Rahil Khan街訪，全程以英語對答，且非常流利！Kylie先用英文簡介自己的職業，當對方問她有沒有什麼爭議事件，Kylie C.便說：「in Hong Kong especially, people focus on woman's body, they have like a lot of opinion about how do you have to wear your clothes, are we like being too exposed and something like, I think that really hurts me a lot. Like few years back then when I first started working in this industry, cause people will focus on your figure and stuff…（在香港，人們特別關注女性的身體，他們對你的衣著有很多意見，我們是不是太暴露了，我覺得那真的傷害了我很多。像幾年前，當我剛開始在這個行業工作時，因為人們會關注你的身材……）」她認為此風氣在香港尤其嚴重。

鄭杞瑤（Kylie C.）憑著傲人身材成功彈起，不止做足球節目主持，更踩過界做歌手。（IG@ckykylie）

鄭杞瑤（Kylie C.)是阿仙奴死忠粉絲。（IG圖片）

及後，她解釋：「我嗰日講嘅意思係嗰個身型，我講緊嘅係肥瘦問題，因為我曾經病過，暴腫過，我就會覺得係唔係我肥咗就唔啱定點。前幾年我啱啱入行嘅時候，大家就會講究竟你係要點樣着衫，但係我覺得我着衫點，我其實開心舒服，點解好似我着咩衫特登要俾人講呢？但係我覺得而家我已經唔需要去諗，自己鍾意着咩就着咩。」表示以前的自己難以接受，但現在已經看透了，覺得在穿衣上只要自己開心就好。

Kylie C.曾自信表示：「著咩都可以好性感。」（IG@ckykylie）