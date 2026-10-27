《愛·回家》舊班底人工太高被取代？　樊亦敏：傳聞話何晉樂零蚊

無綫（TVB）處境喜劇《愛·回家之三代同糖》主角車婉婉、「三太」樊亦敏、「KC」歐瑞偉、李茵彤、何依婷等一眾演員，今日（10月27日）在將軍澳街頭巡遊為劇集造勢。昨晚（10月26日）HOY TV全新處境喜劇《你的保安李寶安》首播，正面對撼《愛·回家之三代同糖》，前者在《三代同糖》巡遊期間更公布最高收視達9.4點。再度「回家」的樊亦敏今日以受歡迎的「嫦娥」古裝造型現身宣傳劇集。問到密密宣傳是否因公司對處境劇大戰嚴陣以待，樊亦敏坦言：「以往我哋做宣傳都係好密，咁啱我今次再返屋企，再加上萬聖節，所以大家一齊做咗個造型，除咗我之外你見到其他演員都扮鬼扮馬，希望帶畀大家耳目一新、好開心嘅感覺。」

樊亦敏穿古裝在將軍澳街頭巡遊，為《愛·回家之三代同糖》造勢。（盧振輝 攝）

樊亦敏稱公司需要隨時「回家」：無時無刻公司要我哋返屋企就返屋企

樊亦敏與歐瑞偉（KC）再度合作，她指上一輯《愛·回家之開心速遞》與他較少合作，今次KC在戲中演其保鑣，她說：「我哋有感情線，但係係親情嘅線！」談到TVB和HOY TV處境劇大戰，公司是否特意邀請樊亦敏和KC回來幫手，樊亦敏認為只要公司需要便會隨時「回家」，她謂：「我哋係返屋企啦！無時無刻公司要我哋返屋企就返屋企㗎啦！我哋做好自己嘅嘢就夠，以前入行前輩教落，做好自己本分、專注自己嘅嘢。」作為前輩的樊亦敏坦言公司沒有對她有特別囑咐，她說：「返屋企就係返屋企，用最開心最舒服嘅狀態去做，（公司）冇咩特別囑咐，唔需要諗咁多。」

樊亦敏稱只要公司需要隨時準備「回家」。（盧振輝 攝）

《愛·回家》舊班底人工高被取代？ 樊亦敏：網絡傳聞話何晉樂唔收錢嚟

問到「豹哥」單立文近日訪問提到上一輯《愛·回家之開心速遞》結束別有原因，雷頌德留言指為舊有班底人工高。作為《愛·回家之開心速遞》舊班底的樊亦敏稱沒有收看豹哥訪問，故不予置評，「我冇睇豹哥講嗰樣嘢，所以我唔知佢講嘅係點樣，可能你要問一問佢。」問到是否舊班底人工較高，樊亦敏謂：「你哋冇睇到網絡傳聞講話，我個仔何晉樂唔使收錢嚟、Rock零蚊呀，好多嘢都會傳，都係因為關心我哋劇集啫！所以無論點樣都好，大家支持、關心《愛·回家三代同糖》，所以好多嘢會講。」