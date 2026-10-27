歐瑞偉《三代同糖》開工前一星期獲召入組：相信好多同事會返嚟

無綫（TVB）處境喜劇《愛·回家之三代同糖》主角車婉婉今日（10月27日）率領李茵彤、何依婷等戲中一班演員在將軍澳街頭巡遊為劇集造勢，期間自然不少得重新「回家」的「三太」樊亦敏和歐瑞偉（KC）。KC指與樊亦敏再度合作感覺熟悉，他說：「對咗9年，冇咩唔慣！」



《愛·回家之三代同糖》主角車婉婉率領李茵彤、何依婷等戲中一班演員在將軍澳街頭巡遊為劇集造勢。（盧振輝 攝）

KC回歸透露開工前一星期公司急召

KC透露本月14日為《三代同糖》首日開工，開工前一星期公司急召他入劇組，KC表示：「可能佢哋有部署，唔想我哋咁快知道啦！」KC指與拍《開心速遞》一樣，開工前4、5日才收到劇本，幸而他早已習慣了短時間內睇熟悉劇本，他說：「3、4日內有劇本我哋已經可以好好做功課，對我哋嚟講問題唔大！」他透露暫時知道未來6、7集都有戲分，又否認再「回家」人工有加碼。

KC在開工前一星期獲公司急召入組。（盧振輝 攝）

KC否認公司找舊班底「救亡」：俾我返屋企好開心

昨晚（10月26日）HOY TV全新處境喜劇《你的保安李寶安》首播，正面對撼《愛·回家之三代同糖》，問到公司是否嚴陣以待，KC坦言：「大家返到嚟《愛·回家》開心囉！將成件事搞得更加好。」

面對收視大戰，公司是否急找KC和樊亦敏「救亡」？KC急否認道：「唔好講救亡！多謝公司啦，俾我返屋企好開心！」對於今次回歸，KC表示沒有壓力，他認為處境劇最重要放鬆去演，他謂：「拍咗咁多年Sitcom，已經知道Sitcom去向點樣行，完全唔需要有壓力，唔可以包袱，先可以做得舒服！」他透露「珍姐」曾勵珍未有特別提示，對他們完全信任，「我哋咁熟悉做咗咁多年，佢哋唔需特別同我哋去講，自己知點做，我哋唔係新人。」

KC與樊亦敏再「回家」。（盧振輝 攝）

舊班底人工高被取代？ KC：Sitcom始終會完

問到「豹哥」單立文近日訪問提到上一輯《愛·回家之開心速遞》結束別有原因，KC指未有睇過豹哥訪問，至於劇集結束原因，他指為公司決策，作為演員只能做好本份。談到雷頌德留言指為舊班底人工高，身為《開心速遞》舊班底的KC認為：「一個Sitcom去到某一段完結之後始終會完，有一個新開始，咩原因唔需要去理，我而家又返返嚟，我相信好多同事都會返嚟。」