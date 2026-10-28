吳彥祖愛妻被指女生男相極顯老應醫美　網民反撐自然美更有氣質

香港千禧男神吳彥祖入行多年甚少傳出緋聞，戀上混血名模Lisa S.後拍拖8年終於在2010年結婚封盤，並誕下女兒Raven吳斐然，婚姻至今一直甜蜜美滿令人羨慕。今年4月Lisa S.進駐小紅書，並宣布復出重返時尚圈。日前她現身蘇州出席一年一度的時尚界盛事「2026 VOGUE 時尚之力盛典」，一身Fit爆身材成為焦點，不過卻因容貌大變而引起網民熱議。

吳彥祖與Lisa S.婚後誕下女兒Raven吳斐然。（Lisa S. IG圖片）

Lisa S.被指女生男相極顯老

Lisa S.日前盛裝出席時尚盛會，更換上多套白色主題的華麗性感晚裝亮相，大曬高挑結實超模身材，立即成為全場焦點。不過片段及照片曝光後，引發大批網民熱議，指她女生男相、臉上皺紋明顯極顯老，更勸她應該需要醫美：「真的該做做醫美了 」、「皺紋太深了」、「很像男生」。

Lisa S.被指女生男相。（小紅書）

Lisa S.今年4月宣布復出時尚圈。（小紅書）

Lisa S.身材依然緊緻零贅肉。（小紅書）

網民反撐自然美更有氣質

對於Lisa S.的容貌被批評，有大批女網民則反撐Lisa S.的自然美，更反批大眾看了太多追求青春幼態的精緻面孔，對外表過於單一審美，大讚Lisa S.的自信和氣質讓她更令人喜愛：「 沒有容貌焦慮 心態正確」、「 人要學會欣賞內在的事物 很多人一輩子都做不到這般自信鬆弛」、「能自信坦然的自然老去這一點已經贏了很多人 」。

Lisa S.因有皺紋而被指應該醫美。（小紅書）

網民反撐Lisa S.自然老去更有氣質。（小紅書）