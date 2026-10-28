梁家輝零濾鏡生圖曝光　自然老去難掩魅力上月獲邀參加巴黎時裝騷

現年68歲的四料香港金像獎影帝梁家輝，一向以精湛演技與毫無明星架子的親民作風著稱。近年處於半退休狀態的他生活相當低調，不時享受天倫之樂及四處遊歷。日前，有網民在廣東惠州一間餐廳用餐時偶遇梁家輝，興奮邀請合照並上載至小紅書，引發不少網民熱議。

網民在惠州食肆偶遇影帝梁家輝，影帝一身全白休閒運動服現身，親民答應合照。（小紅書照片）

純白運動便服低調開餐 親民合照毫無巨星架子

該網民以「坐標惠州，吃飯偶遇梁家輝」為題發帖，相中可見梁家輝身穿白色運動外套配白Tee，頭戴白色Cap帽及茶色眼鏡，打扮休閒俐落。在零美顏、零濾鏡的鏡頭下，梁家輝雖然臉上留有自然的歲月痕跡與皺紋，但身形保持得相當勻稱硬朗，對著鏡頭展露標誌性微笑，神采奕奕，散發出優雅老去的成熟魅力。網民紛紛大讚他「自然不做作」、「老得優雅真實」、「這才是真正的巨星風範」。

時裝周期間的梁家輝狀態大勇。（IG/@ninayeh0214）

黑色高領配搭俐落黑色長風衣及墨鏡，梁家輝舉手投足間氣場全開。（IG/@ninayeh0214）

早前梁家輝出征巴黎時裝周，換上全黑造型於街頭留影，帥氣側顏散發極致型男魅力。（IG/@ninayeh0214）

遠赴巴黎參加CELINE時裝騷 全黑皮褸長褸氣場全開

雖然私底下衣著樸素隨性，但梁家輝只要一投入時尚與工作場合，氣場即刻「大反差」。早前他獲邀遠赴法國出席巴黎時裝周的CELINE大秀，當日他換上一身黑色樽領衫、黑色長身風衣配搭皮褲，再戴上黑色墨鏡，在巴黎街頭及秀場展現極致型格的熟男風采。連女兒梁穎晨（Chloe）見到父親的巴黎型照都忍不住公開大讚爸爸「帥、有型」，足證這位傳奇影帝在休閒平實與頂級時尚之間隨意切換的百變功力。

影帝梁家輝都有份出演（劇照）

梁家輝與太太江嘉年結婚39年恩愛如初，兩人育有一對孖女梁穎晨（Chloe）和梁靜儀（Nikkie）。（IG圖片）