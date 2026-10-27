譚耀文歌影視大滿貫　爆曾9個月無工開拒絕臨時加拍情慾戲

譚耀文（阿譚）前晚出席「第九屆亞洲國際品牌節」頒獎典禮，獲頒「亞洲國際 年度歌影視全能藝人榮譽大獎」，阿譚感謝主辦單位的支持，覺得從商界眼中獲得這的殊榮感到非常開心！

譚耀文獲頒「亞洲國際 年度歌影視全能藝人榮譽大獎」。(公關提供)

今年可以話是大滿貫：歌、影、視都有不錯的成績，有人生第一個演唱會、電影《我們不是什麼》有好口碑、電視劇《正義女神》收視又很好！

譚耀文今年可以話是大滿貫。(公關提供)

但要選擇一個自己最為滿意的，阿譚依然會選擇電影，電影的建立根基，不過當初自己由唱歌到拍戲，他都有偶包！還有當年試過等9個月才有工開，等到懷疑人生，在拍戲方面一直有底線，絕不接拍打母親或強姦角色。

譚耀文最為滿意的是電影。(公關提供)

如果拍戲時被臨時要求加親熱戲，阿譚說要小心、要傾，會聽從導演及監製話，合理才接受；曾遇臨時加他與一位穿三點式模特兒在梳化上親熱，他拒絕了，除了當時仍是歌手有偶包之外，他直言要尊重女演員，臨時加戲演員又不太清楚，而且如果覺得過了尺度他也不能接受，有些親熱鏡頭其實可以借位。

如果拍戲時被臨時要求加親熱戲，阿譚說要小心。(公關提供)

譚耀文又稱見到很多演員為藝術豁出去，令他震驚，最近看過好友導演的新片《超風》，感受深但未致失眠，認為男女演員為劇本犧牲不易，首先要相信導演及對方的審美眼光。他可接受為藝術犧牲：「藝術有好多尺度，有啲係赤裸裸，有啲係好激烈，有啲係唯美，視乎人物和起承轉合。」