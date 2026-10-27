龔慈恩指演戲已遜林愷鈴　談女兒若被加性感戲：自己接受先演得好

龔慈恩日前出席TVB台慶劇《璀璨之城》宣傳活動，其愛女林愷鈴為ViuTV拍攝《地獄大狀》亦剛播完，網上有人形容她們是「母女跨台對決」，她笑說：「唔好咁形容，大家一齊有工作都好開心，都好感恩。」《璀璨之城》的性感戲風波近日鬧得熱哄哄，一度有指張曦雯臨場被通知尺度要加大，使她拒拍，問到作為母親兼演員的龔慈恩，若有日女兒面對「被加戲」情況，她會如何建議，她就表示：「演員一定要自己好接受，同埋好鍾意先會演得好。」

馬海倫、蔣祖曼、龔慈恩、陳瀅、高海寧、吳卓羲、張曦雯、江美儀、黃子恆、孔德賢出席《璀璨之城》宣傳活動。（盧振輝攝）

龔慈恩與馬海倫「拗手瓜」，亦預告了下周劇情。（盧振輝攝）

相隔30多年再與姜大衛合作 龔慈恩劇透遭官家男人利用

龔慈恩今次是客串性質，與姜大衛（John哥）、張智霖（Chilam）對手戲較多，她飾演John哥多年前的女友：「我都知道以前有好多我哋啲原來鍾意我同John哥一齊嘅，聽到有機會可以同John哥一齊合作都好開心。」她指彼此相隔30多年再合作拍劇，問到是否跟John哥鬥奸，龔姐表示：「有少少被迫嘅，開始嘅時候就係俾John哥利用，跟住就Chilam，每個姓官嘅男士，大家勾心鬥角都有啲問題，我都俾佢哋利用到，但係因為我要幫個仔報仇，所以都有啲心魔嘅，所以就令到好多曲折嘅故事發生。」她又劇透將會跟Chilam有血腥場面。

龔慈恩相隔30多年再與姜大衛合作拍劇，飾演John哥多年前的女友：「我都知道以前有好多我哋啲原來鍾意我同John哥一齊嘅，聽到有機會可以同John哥一齊合作都好開心。」

問到是否跟John哥鬥奸，龔姐表示：「有少少被迫嘅，開始嘅時候就係俾John哥利用，跟住就Chilam，每個姓官嘅男士，大家勾心鬥角都有啲問題，我都俾佢哋利用到」（盧振輝攝）

讚林愷鈴《地獄大狀》演技進步 自認體力不及女兒：我輸硬！

對於被指與女兒林愷鈴（Ashley）跨台對決，她直認有睇完《地獄大狀》，有機會也想跟女兒一齊睇《璀璨之城》，但就笑說：「唔好咁形容對決，大家一齊有工作都好開心，都好感恩，好開心佢可以有咁嘅機會，佢都越來越鍾意演戲，有咁好嘅劇本、團隊，又學到咁多嘢，真係好感恩。」她感謝有很多前輩指導Ashley，「佢嘅連接位我覺得真係做得好好，最尾有一場佢同姨媽（邵美君飾演）嗰一場，我都好鍾意。」龔姐又表示，覺得女兒其實比自己還厲害：「你哋有時話邊個厲害啲，我可以話俾你聽，我輸硬！我冇可能有咁嘅體力，佢喺好短時間裡面，40幾日裡面，仲要加埋《COURT!》，每一日見到佢都攰得好緊要，又要睇聽日劇本，今時今日我係冇可能有咁嘅體力，負荷好犀利呀。」

對於被指與女兒林愷鈴（Ashley）跨台對決，她直認有睇完《地獄大狀》，有機會也想跟女兒一齊睇《璀璨之城》，但就笑說：「唔好咁形容對決，大家一齊有工作都好開心，都好感恩，好開心佢可以有咁嘅機會，佢都越來越鍾意演戲，有咁好嘅劇本、團隊，又學到咁多嘢，真係好感恩。」（盧振輝攝）

龔姐讚女兒演技進步，每日見對方開完工又要做功課，體力透支都替她辛苦。（《地獄大狀》劇照）

龔姐又表示，覺得女兒其實比自己還厲害：「你哋有時話邊個厲害啲，我可以話俾你聽，我輸硬！我冇可能有咁嘅體力，佢喺好短時間裡面，40幾日裡面，仲要加埋《COURT!》，每一日見到佢都攰得好緊要，今時今日我係冇可能有咁嘅體力，負荷好犀利呀。」（盧振輝攝）

林愷鈴曾體力透支拍劇暈倒 感恩女兒獲讚Package好

觀眾讚Ashley做貪錢mean爆律師形象有大突破，龔姐指劇本幫助大，但女兒自己亦做了很多功課，每晚拍完劇回家又準備明天的場口，甚至體力透支到暈低過：「有時佢同我講，有啲場口佢覺得可惜咗，因為體力真係支付唔到。」她說相信團隊已幫了Ashley很多，但女兒需要的是再累積經驗：「佢鍾意睇書，所以好多嘢都係裡面出嚟，佢真係需要做功課同埋做好多準備，所以佢休息時間有時唔夠體力唔夠，好難。佢可以寫咗好多筆記之後，側面又畫公仔，做好多呢啲嘢，嗰啲都花佢好多時間。」近日有網民讚林愷鈴Package好，土生土長、高學歷、靚女、談吐斯文、有氣質等等，問是否為女兒感到自豪，龔姐說：「多謝，感恩感恩！ That’s all I want。」

有網民讚林愷鈴Package好，土生土長、高學歷、靚女、談吐斯文、有氣質等等，問是否為女兒感到自豪，龔姐說：「多謝，感恩感恩！ That’s all I want。」（Instagram：kung_mimi）

看女兒咀戲不尷尬：媽咪後生都拍過，好明白

至於女兒與Jeffrey有咀戲，Ashley曾透露不敢與母親一齊觀看，但龔姐就不會尷尬：「唔會，媽咪後生都拍過，我好明白，咁嘅情況下，你所謂體感、情緒，都唔係喺嗰樣嘢嗰度，你側邊咁多人照顧到工作，你係工作嘅模式。」龔姐也曾跟Jeffrey合作，聽聞她對這後輩及其經理人女友Evelyn印象都很好，她說：「係呀，佢係我個仔，我都好鍾意Evelyn，佢好叻女。」

至於女兒與Jeffrey有咀戲，Ashley曾透露不敢與母親一齊觀看，但龔姐就不會尷尬：「唔會，媽咪後生都拍過，我好明白，咁嘅情況下，你所謂體感、情緒，都唔係喺嗰樣嘢嗰度，你側邊咁多人照顧到工作，你係工作嘅模式。」（盧振輝攝）

龔姐也曾跟Jeffrey合作，聽聞她對這後輩及其經理人女友Evelyn印象都很好，她說：「係呀，佢係我個仔，我都好鍾意Evelyn，佢好叻女。」（資料圖片）

談加性感戲風波：演員要接受同鍾意先會演得好

講到《璀璨之城》因為有尺度大的場口引起熱議，張曦雯更曾透露自己臨場才知道一幕內衣戲變成一take過除剩內褲大露背，因而拒拍，不過監製之後就澄清，張曦雯因為情緒、走位等等的難度，擔心自己演不來才拒絕。問到若Ashley將來可能都有機會面對性感親熱戲、臨時加戲之類，龔姐既是母親也是演員，會如何給女兒建議？她表示：「我諗好depends嘅，基本上我覺得一定係一個演員自己嘅個人意願，因為佢要犧牲幾多，或者做幾多，當然劇本需要都好重要，我諗大家溝通啫。我覺得唔一定係尺度上面嘅問題，係大家溝通嗰場戲嘅演繹方法，係咪大家溝通到，可能你會有少少覺得咁樣好睇啲，可能我覺得咁樣好睇啲，大家點樣磨合，但係我應該講嘅說話就係，演員一定要自己好接受，同埋好鍾意先會演得好。」假如母女對接戲意見有分歧，龔姐指最終都會依從Ashley意願：「最後都係佢自己，佢係成年人，而且我十分之相信佢好有分寸。我好放手，好多年前已經好放手相信佢，因為佢有分寸嘅。」