麥浚龍訂名貴雲石枱慘變碎石　開名公審知名速遞公司：專業整爛！

向來都極有要求的麥浚龍（Juno），近日罕有地在社交平台連環發文，公開點名怒斥國際知名速遞公司的送貨服務！事緣他最近特意從法國訂購了一張雲石枱，滿心歡喜等待心頭好抵港，豈料收貨時卻發現家俬慘遭嚴重破壞，令一向充滿藝術家脾氣、甚少公開動怒的他亦忍不住要在IG Story「開名公審」。

麥浚龍今次真係動真火。（麥浚龍IG圖片）

法國空運名貴雲石枱慘變碎石

從麥浚龍上載的三張IG限時動態截圖可見，該張從法國遠道而來的雲石枱已經「面目全非」，運到時已經溶溶爛爛。原本高貴的雲石枱面被徹底粉碎成多塊不規則的碎石。除了枱面報銷，連支撐的木枱腳亦全部斷裂。其中一張相片清晰顯示，長條形的木枱腳在未拆除紙皮包裝前已經呈現彎曲變形，麥浚龍無奈表示拆除紙皮後「直頭企唔穩」。而另一張相片則展示了枱底木架邊緣的嚴重爆裂損毀，麥浚龍狠批家俬送到這個狀態「明顯係跌爛」。

名貴雲石枱慘變碎石。（麥浚龍IG截圖）

木枱腳全部斷裂。（麥浚龍IG截圖）

罕有大動肝火 怒轟物流「專業整爛」

面對如此的物流質素，麥浚龍難掩心中怒火，連續在帖文中標註了該物流公司的官方帳號表達強烈不滿。他直斥運送服務十分差勁，並表示對這種所謂的「服務」感到極度不滿，表明絕不接受。看著心愛的法國雲石枱變成一堆廢料，麥浚龍更怒轟對方「完全浪費資源」及「極不專業」，最後更附上一個諷刺意味十足的標籤「#專業整爛」。