專訪丨張致恒一腳踏五船毀星途　含淚向關智斌道歉：對唔住

曾經紅極一時的Boy'z成員張致恒（Steven），2019年7月突然宣布與粉絲區燕雯（雯雯）奉子成婚，竟意外引爆「一腳踏五船」的桃色醜聞，回應一句「性上癮」提問更要付出沉重代價。



由18歲年賺百萬，到今日一家六口揹上百萬巨債，Steven為求解困無所不用其技。除了向阿Bob林盛斌、七師傅等借錢，更淪落到幫襯財仔、網上貼QR Code眾籌求生。誠信跌至谷底，連昔日關係親如姊弟的蔡卓妍（阿Sa）亦心死將他降級為「前朋友」；回想當年出事後漏夜由泰國返港，獨留好兄弟面對殘局，他含淚向關智斌（Kenny）致歉：「咁多年嚟講咗好多次對唔住，想彌補嘅機會可能得返1%。」



如今面對沉重債務與患自閉及過度活躍症二子，一家陷入困境。他自揭終極慳錢辛酸，每餐買十蚊一塊豬扒，要分給四個兒子吃。「如果俾我揀，我真係寧願佢哋無出世，好過跟住我捱。」今集《由零說起》，就由張致恒剖白這段充滿悔疚的人生。



張致恒因一腳踏五船桃色新聞，毀掉星途。（王海圖 攝）

近年張致恒頻頻被追債。（何頴賢 攝）

屋邨「鬼仔」拒絕學壞 讀書不成愛發明星夢

擁有一半荷蘭血統的Steven，小時候在屋邨被村民稱為「大鬼」。在龍蛇混雜的環境長大，身邊朋友打架、吸煙甚至吸毒，但他卻有一套獨特的生存哲學。「我從小到大的宗旨就是，為甚麼要吸煙？吸煙的錢留下來去麥當勞買一個餐已經吃得飽，因為我很喜歡吃。」他自言非常堅定，從未碰過毒品。

然而，他在學業上卻一塌糊塗。他懷疑自己有讀寫障礙及過度活躍，自小坐不定，被嘲笑是「屎忽尖」。幼稚園和中一都曾留班，中三時更要求姐姐Jan帶他去試鏡做模特兒，最終讀至中四便輟學，因試音獲英皇娛樂賞識而正式入行。

張致恒有一半荷蘭血統。（受訪者提供）

張致恒有一半荷蘭血統。（受訪者提供）

張致恒係混血兒。（受訪者提供）

同弟弟好似樣。（受訪者提供）

18歲年賺過百萬揮霍無度 《死性不改》爆紅

入行初期，他與關智斌（Kenny）組成Boy'z，火速走紅。同住期間，Kenny對他照顧有加，猶如親哥哥般替他打掃、留湯給他喝。一首《死性不改》唱到街知巷聞，但Steven坦言當時根本不明白歌詞含意，只知跟著唱。 名利來得太快，18歲的他一年已賺取過百萬。「十八歲一下子賺了那麼多錢，你第一時間想到的是甚麼呢？就是玩，買自己喜歡的東西，或者放縱的生活。」他憶述當年去灣仔吃日本菜，一次閒閒地花一二千元；甚至幫當時的女朋友供樓供車，分手後還要貼錢賣車，對金錢完全沒有概念。

攝記師要求下，張致恒難得展現歡容。（王海圖 攝）

17歲初出道，與Kenny組成Boy'z。（《La La 世界》MV擷圖）

以靚仔組合作賣點，一出道爆紅。（《La La 世界》MV擷圖）

《死性不改》歷久常新。（《死性不改》MV擷圖）

之後再與Twins合唱新版本。（BOYZ、Twins合唱《死性不改》MV擷圖）

傳懶散致拆夥 如人球被調配捱十蚊三個包

好景不常，兩年後Boy'z突然宣佈拆夥。Steven坦言是在廣州回港途中看新聞才知道。「傳聞很多原因，說我懶惰、不合作……我從來沒有深究過。」其後他被安排與陳偉霆、麥子豪重組Sun Boy'z，他形容當時心態很差：「覺得自己其實是一個工具，被人插去這邊又插去那邊。」

星途浮沉，他亦曾經歷過極度貧困的日子。他憶述曾與張彥博在旺角合租，窮到每日只能吃18元的雙拼飯，甚至10元買三個包捱一日。兩人靠去學校、教會做見證分享賺取微薄車馬費，「我們每一次都說耶穌請吃飯。」但他當時並不介意，覺得只要開心，兩元也能過一天。

Steven被指懶散，Boy'z被逼拆伙。（王海圖 攝）

再與陳偉霆和麥子豪組Sun Boy'z。（宣傳照）

年前Boy'z再合體開演唱會。（資料圖片）

Steven一直得到英皇關顧。（IG@stevencheung）

Steven亦曾與張彥博合租屋，一齊捱窮。（IG@bobcyp1005）

奉子成婚引爆桃色醜聞

「感恩！我們將踏入人生另一階段，謝謝妳！」2019年7月25日，張致恒（Steven）在網上突然上傳了一張一家三口的溫馨合照，宣布與粉絲區燕雯（雯雯）將結婚，並已為人父。這則本應充滿喜悅與祝福的帖文，卻在短短數小時內，引爆了震驚全城、堪稱核彈級的「一腳踏五船」桃色醜聞，將他的演藝生涯徹底清零。

含淚向關智斌道歉

醜聞爆發時，他正與關智斌（Kenny）身在泰國布吉拍攝BOYZ紅館演唱會宣傳片。接獲無綫高層來電後，他連夜乘飛機逃回香港，躲在家中不敢見人。「嗰陣時我好慌，慌得好緊要……日日都係匿喺屋企，或者落街買完餸即刻返屋企，每日都好擔憂，好驚。」

BOYZ原本有機會合體踏上紅館開演唱會，因Steven桃色醜聞落空。（Facebook影片擷圖）

Kenny在泰國獨自面對殘局。（Facebook影片擷圖）

Steven含淚跟Kenny講「對唔住」。（何頴賢 攝）

Steven含淚跟Kenny講「對唔住」。（何頴賢 攝）

愧對昔日戰友 第一個開口問阿Sa借錢

在這場風波中，他最遺憾、最自責的，是沒有好好向戰友與恩人交代。「我冇膽量面對……我冇同Kenny做一個交代，冇同英皇做一個交代。」直到事發後期，他才敢致電Kenny，對方沒有責怪，只淡淡說了一句：「唔好諗，諗前面啦，後面嘅嘢唔好諗。」回憶起Kenny多年來如親兄長般的包容，Steven感觸落淚：「佢一直原諒我，一直幫我……我人生當中好開心可以識到關智斌。好想有機會可以彌補返，但我知呢個機會，可能100%入面得5%，或者得1%會發生。」

除了感情缺失，Steven近年更因屢次向圈中人借錢不還，導致信譽破產。當時雯雯誕下大仔天寶，他花光積蓄，竟第一個向蔡卓妍（阿Sa）借錢，阿Sa連原因都沒問便仗義相助：「得喇，咩都唔使講，我信你，我明你。」然而，家庭長期入不敷支，他不但未能還錢，反而不斷向身邊人借錢，令曾力挺他的阿Sa最終亦心灰意冷，在社交平台取消關注他，並將他降級為「前朋友」，徹底劃清界線。Steven坦言：「問佢借係一個好錯嘅決定，我覺得最重要係坦白......但我唔識得坦白，變咗激嬲晒所有人。」連一直幫忙墊支家用的姐姐Jan（張詠恩），亦因他的負面形象被客戶取消工作，令他自責不已。

Steven同阿Sa原本情同姊弟。（IG@stevencheung）

Steven同阿Sa原本情同姊弟，如今已被降級成「前朋友」。（資料圖片）

Steven同阿Sa原本情同姊弟，如今已被降級成「前朋友」。（資料圖片）

Steven亦感激二家姐一直默默支持。（IG@ms_janjan）

Steven感激家人體諒，透露二家姐仍然有給予經濟援助。（IG@stevencheung）

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