專訪丨張致恒被標籤「性上癮」　 十年來最大傷害：係唔好受

「一腳踏五船」桃色風波爆發後，Steven曾對外自稱患上「性上癮」，這三個字從此成為他撕不掉的標籤。在專訪中，他首度親自解畫，坦言這是一生中最懊悔的失言：「點解會有『性上癮』呢三個字出現呢？我記得做錯事俾人爆出嚟之後，我返TVB拍節目，喺一廠門口記者等緊我……突然間有位記者話：『你咁樣會唔會係患病？會唔會係性上癮之類？』跟住我就回咗一句：『可能有咁嘅問題。』」

標題寫「張致恒性上癮」：唔好受

他苦笑指，當時純粹是想開個玩笑打圓場：「我冇證實過呢件事，亦都唔係話要特登話俾人聽，係，我係性上癮，我一定要搵女人！」然而，禍從口出，這句玩笑話讓他身敗名裂：「呢三個字，其實喺呢十年以嚟，對我嚟講係一個最大嘅傷害。每一次見到標題寫住『張致恒性上癮』，係唔好受。」

他坦言自己的性格確實有致命缺陷：「我由細到大都有個缺點，就係我好容易鍾意一個人……只要對住嗰個人耐咗，就好容易產生一種想同佢一齊嘅感覺。」這導致他同時周旋於多名女性之間，「所以一直以嚟，啲人都話我係一個渣男……其實所有問題都係由我製造出嚟，如果我唔做嗰個動作（公開貼文），可能一直都唔會爆出嚟。」

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張致恒因為「一腳踏五船」桃色醜聞，賠上事業。（王海圖 攝）

Steven與雯雯奉子成婚。（IG@stevencheung）

Steven與雯雯奉子成婚。（IG@aumanmannnn）

Steven與雯雯奉子成婚。（IG@aumanmannnn）

堅拒領綜援 財務公司侮辱逼唱《死性不改》

負面新聞令張致恒演藝事業直插谷底，唯有放下昔日「藝人光環」，做過麵廠、洗碗、拉寬頻線、跟車送電器等散工。他甚至曾去酒店應徵房務員，卻被經理當面拒絕：「你唔使嚟喇，你走啦……我唔想你影響到酒店，俾人影相話你呢樣嗰樣，咁樣會影響酒店聲譽。」

長期入不敷支，如今已背負逾百萬巨債，一家六口窮到連近萬元的電費也交不出，屢遭截電甚至被迫搬家。走投無路下，Steven曾走到旺角向財務公司借錢。「見到我張致恒都唔想借……唯獨呢一間財務公司，傾完之後，話『你依家唱首《死性不改》俾我聽，我減你啲利息』。」面對如此奚落，他深感侮辱，最終咬緊牙關沒有唱。

即使窮到絕境，他仍堅拒網民勸他申領綜援的建議。他解釋，童年時父親曾領取綜援，他需代父去郊野公園、沙灘撿垃圾做社會服務，留下極大心理陰影。「我好抗拒『綜援』呢兩個字……如果你攞咗綜援，依靠綜援生活，你真係唔會再有去賺錢或者去努力嘅諗法。」加上申領綜援便不能聘請外傭，他與太太根本無法獨力照顧四個幼子。「如果冇工人，得我同太太困獸鬥嘅時候，會唔會離婚仲快呢？」

Steven做跟車送貨同時，仍有做娛樂網上節目。（IG@stevencheung）

醜聞爆出後，Steven做過不同行業。（IG@stevencheung）

張致恒仍未走出經濟困局。（王海圖 攝）

唔想離婚。（王海圖 攝）

咬緊牙關湊病兒 堅拒與老婆離婚保完整家庭

現時Steven與雯雯育有四名兒子：7歲的大仔天寶、6歲的二仔天牧、4歲的三仔天朗，以及3歲的細仔天樂。照顧這四個孩子，幾乎耗盡了他們所有的精力。Steven在鏡頭前眼眶通紅，談及孩子們的病況。大仔天寶有情緒問題，性格焦慮敏感，更曾表示不喜歡二弟；而二仔天牧則確診自閉症及過度活躍症（SEN）。「佢坐喺度玩屎抹落幅牆度……佢有時會突然間驚醒，大嗌『爸爸拖住拖住』，我要即刻拖住佢，佢先可以瞓得着。」四歲的三仔天朗更是早產嬰兒，呼吸系統有問題，「因為佢係早產BB，呼吸唔太好……晚晚都要聞氣。」

為了照顧孩子，夫妻倆被迫分房睡。Steven與二仔、細仔同房，雯雯則照顧大仔和需要聞氣的三仔。面對沉重的生活與醫療開支，Steven坦言每晚都被壓得喘不過氣：「每日都好徬徨……自己會偷偷地，等佢哋瞓熟晒嘅時候，自己走出露台喊。每晚祈禱，我都同耶穌講，你帶我走啦，我唔想煩，你帶我走。」

而妻子雯雯因長期處於高壓狀態，經常在社交平台發表負面帖文公審他，更多次大吵大鬧要求離婚，被網民戲稱為「離婚界KOL」。面對妻子的炮轟，Steven選擇默默承受：「我唔會阻止佢上網，點樣去鬧我、講任何說話。如果佢連唯一發洩嘅地方都冇，我擔心最快黐線嗰個係佢。」

無論任何人勸他們分開，Steven都堅拒離婚。「我覺得一個完整嘅家庭，必須有父母同小朋友先算係完整家庭……就算幾辛苦都好，我唔想小朋友喺單親家庭入面長大。」他甚至悲觀地表示：「如果俾我揀，我真係寧願佢哋冇出世……總好過依家一直跟住我去捱。」

想詳盡知道張致恒的故事？請上《香港01》YouTube睇足本訪問！

想一邊照顧小朋友，一邊工作。（IG@stevencheung）

想一家人齊齊整整。（IG@stevencheung）

唔想離婚，唔想依賴綜援。（IG@stevencheung）