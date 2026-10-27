不著邊際的你｜鄭容和演「一吻即暈」巨星　劇本惹追星女極致共鳴

由鄭容和與洪承希主演的Viu Original浪漫喜劇《不著邊際的你》日前首播，劇集講述一個「一吻即暈」的頂級明星，與一個堅信自己是劇中女主角的古怪女子，展開一段的荒唐愛情故事！首播後旋即引發網民熱烈討論，除了鄭容和與洪承希這對新鮮搭檔的化學反應，「戲中戲」的設定與意想不到的反轉結局，更成為觀眾追看的最大動力！

鄭容和與洪承希主演的Viu Original浪漫喜劇《不著邊際的你》日前首播，劇集講述一個「一吻即暈」的頂級明星，與一個堅信自己是劇中女主角的古怪女子，展開一段的荒唐愛情故事！

頂流巨星嚴泰峰與追星萬年宅女相遇 因一件衛衣引起誤會

Viu Original浪漫喜劇《不著邊際的你》製作團隊由《背著善宰跑》導演尹鍾浩與《Doctor Shin》導演李承勳共同執導，編劇卞尚順執筆，主打「無害的趣味」，希望讓觀眾在輕鬆的氛圍中感受一段雙向救贖的溫暖故事！首集以交錯的敘事揭開序幕，先交代吳海拉（洪承希飾）是一個自小學二年級之後便將自己關在家中的隱居型財閥繼承女，與外界幾乎零接觸。她的日常生活全部圍繞著嚴泰峰（鄭容和飾）主演的電視劇《皇太子保鑣》運轉，家中擺滿他的海報與周邊，電視劇成為她理解世界的唯一窗口。這種極端的封閉狀態，為她後來「分不清現實與戲劇」的認知錯位埋下了伏筆。

吳海拉（洪承希飾）是一個自小學二年級之後便將自己關在家中的隱居型財閥繼承女，與外界幾乎零接觸。

她的日常生活全部圍繞著嚴泰峰（鄭容和飾）主演的電視劇《皇太子保鑣》運轉，家中擺滿他的海報與周邊，電視劇成為她理解世界的唯一窗口。

然而她與偶像的初次相遇並不浪漫！海拉身上穿著嚴泰峰丟失的限量衛衣，嚴泰峰看到自己的衣服穿在一個陌生女子身上，當場將她認定為小偷！海拉還來不及解釋便慌忙逃跑，卻在馬路中央因回想起童年事故的創傷記憶而昏倒，這場「被偶像當成賊」的荒唐初遇，成為兩人關係的災難性開端！

海拉身上穿著嚴泰峰丟失的限量衛衣，嚴泰峰看到自己的衣服穿在一個陌生女子身上，當場將她認定為小偷！

首集結尾迎來第一個重大反轉：嚴泰峰正在拍攝一場動作戲，對手演員的攻擊讓他陷入險境，此時一個身影突然出現，三兩下便將壯漢擊退，正是此前已被宣告死亡的海拉！她以「車紅豆」的姿態站在他面前並說出：「我不是說過嗎？我會永遠守護你。」一個膽小怯懦的隱居繼承女，瞬間變成身手矯健、性格豪爽的保鑣，她「死而復生」的真相原來是因為一隻魔法戒指？

嚴泰峰正在拍攝一場動作戲，對手演員的攻擊讓他陷入險境，此時一個身影突然出現，三兩下便將壯漢擊退，正是此前已被宣告死亡的海拉！

嚴泰峰接吻即暈的致命秘密

嚴泰峰作為國民公認的「愛情劇大師」，卻有一個不能說出口的秘密：他只要接吻就會昏倒！這個生理性的限制，讓他在拍攝現場寧可自己大喊「Cut！」中斷吻戲，在現實生活中也對親密關係退避三舍；而在第二集結尾，海拉試圖為倒地的嚴泰峰進行人工呼吸，嘴唇碰觸的瞬間，嚴泰峰想起小時候曾與他接吻的女孩，随即心臟狂跳、呼吸急促，在海拉懷中失去意識，到底「接吻即暈」的設定在劇中要怎樣破解？

嚴泰峰作為國民公認的「愛情劇大師」，卻有一個不能說出口的秘密：他只要接吻就會昏倒！這個生理性的限制，讓他在拍攝現場寧可自己大喊「Cut！」中斷吻戲，在現實生活中也對親密關係退避三舍。

嚴泰峰初戀登場預告三角戀

除了男女主角的糾纏，嚴泰峰的初戀也在首周劇情中登場，韓彩雅飾演的蘇賢珠是一間拉麵店老闆，外表柔弱，內心卻經歷過深刻傷痛後獨自重新站起，是個不容易被動搖的堅強人物。她與嚴泰峰相識多年，彼此了解甚深，但兩人之間存在一條無法跨越的友情線；然而當海拉以「車紅豆」身份闖入後，蘇賢珠原本平靜的內心也開始產生微妙的波動，為這段關係增添了三角的張力！

嚴泰峰的初戀也在首周劇情中登場，韓彩雅飾演的蘇賢珠是一間拉麵店老闆，外表柔弱，內心卻經歷過深刻傷痛後獨自重新站起，是個不容易被動搖的堅強人物。

網民熱話：追星女的終極幻想！

Viu原創韓劇《不著邊際的你》首播後，網上討論最熱烈的話題，就是她作為一個「追星女」的極致共鳴！有網民直言：「這部劇根本是追星族的放肆想像」、「誰沒有幻想過與自己本命相遇」、「我也會在追劇時將自己代入女主角」，海拉的故事正是將這個幻想推向極致，她不僅堅信自己是劇中守護嚴泰峰的女主角，更以「車紅豆」的身份在現實中付諸行動！許多觀眾表示，看到海拉將電視劇視為生活的救贖，完全勾起了追星族的共鳴；此外也有網民指鄭容和演出驚喜：「少見他搞笑的一面」、「oppa今次豁出去」！海拉與嚴泰峰的初次災難性開端，這種「愛到盡頭變成痴漢」的設定，既荒唐又真實，成功製造了大量令人發笑的尷尬場面！