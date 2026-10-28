張敬軒澳門show逾13萬人排隊搶飛　6場優先秒速售罄即宣布加開2場

日前，張敬軒宣布將於澳門倫敦人舉行六場《澳門倫敦人榮譽呈獻：張敬軒 x 澳門中樂團 Unplugged．盛樂 演唱會》，日期定於十二月二十四至二十六日，以及十二月三十一日至二0二七年一月二日。門票今日（27日）開放歌迷會優先內部認購，一開賣即全部售罄。軒仔及主辦單位隨即宣布加開十二月二十七及一月三日兩場，令演出由原定六場增至八場，讓更多歌迷有機會在聖誕及跨年期間，欣賞這個演唱會。

張敬軒宣布將於澳門倫敦人舉行六場《澳門倫敦人榮譽呈獻：張敬軒 x 澳門中樂團 Unplugged．盛樂 演唱會》。(公關提供)

今日搶飛情況墟冚，有歌迷會會員於社交平台分享，早上金Account會員開始訂購時，有會員成功購入兩張門票；至下午5時輪到銀Account會員訂購，前方排隊輪候人數高達13萬，「13萬 我真係覺得好癲⋯⋯ 演唱會飛有錢都無得你睇！」足見軒仔聖誕跨年演出的門票絕對是一票難求。

搶飛情況墟冚。(公關提供)

這次《Unplugged．盛樂 演唱會》是軒仔首次與澳門中樂團聯乘演出，同時亦將《Unplugged》與《盛樂》兩個音樂系列重新融合。軒仔早前於社交平台表示，疫情期間因入場觀眾及台上表演者人數均受限制，未能將《盛樂》這個音樂企劃以最完整的形式呈現，這次再次獲澳門倫敦人邀請，正好讓他與澳門中樂團合作，延續並拓展這個音樂篇章。他又謂希望今年聖誕能夠與樂迷齊齊慶祝，並在除夕一同倒數。

張敬軒澳門演唱會（IG＠hinscheung）

原定六場演出加開至八場，門票將於明日（28日）公開發售，演唱會橫跨聖誕及新年，成為軒仔二0二六年壓軸登場的全新大型音樂盛宴。