譚旻萱與黃澤林被指無縫接軌　網民踢爆9月曾點讚陳康堤生日帖文

「香港網球一哥」黃澤林月初承認與康堤結束半年戀情後，日前（25日）被拍到與「籃球一姐」譚旻萱（Mandy）在球場邊親密互攬，令新戀情曝光。由於兩段關係相隔時間看似接近，網民隨即熱議是否無縫接軌，但未有足夠資料確認感情發展的時間線。其後，排球員區顯揚在社交平台限時動態發文，疑似暗示被Mandy派帽，因而句句說話都有骨，繼續成熱話。

黃澤林月初承認與康堤結束半年戀情！（IG截圖)

區顯揚暗示被Mandy派帽句句說話都有骨。（IG圖片)

網民翻查IG點讚時間線

再有網民發現，Mandy曾讚好康堤於10月15日分享在巴黎度過22歲生日的帖文。約十日後，她便被拍到現身廣州，與黃澤林吃早餐及觀看比賽，他們表現親暱而引起網民揣測。據網民翻查，Mandy上一次讚好康堤的帖文，是今年1月3日對方分享獲叱咤女新人金獎的照片。

康堤分享生活照。（IG@_constancec_）

Mandy曾讚好康堤於10月15日分享在巴黎度過22歲生日的帖文。(ig@_constancec_)

康堤神情憔悴難掩情傷

康堤則曾於9月13日曾讚好Mandy宣布搬新居的帖文，此後康堤再無讚好Mandy。康堤與黃澤林9月初仍一起與JFFT成員吃壽司，直至9月中後被發現互相取消關注，當時已傳出分手消息。日前康堤出活動時神情憔悴，難掩情傷。

陳康堤首認與黃澤林分手！

Mandy社交平台遭洗版

事件曝光後，Mandy的社交平台湧現不同留言，有人質疑她介入舊戀情，亦有人支持黃澤林展開新關係。社交平台上的讚好紀錄、照片及留言，並不足以證明有人介入或「無縫換畫」，但就已經出現了兩極的聲音。