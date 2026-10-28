女神配對計劃2｜七大女神水着Look終極曝光　郭珮文極具視覺震撼

由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷，本周日晚（ 11月1日）播出的第九集《女神2》，12位求愛勇者吳兆麟（Alan）、吳旭東（東東）、俞鋆瑞（Ice）、譚梓樂（Hepta）、李爾晨（Kyle）、林子朗、伍頌曦（Preston）、侯建民（Zico）、林福明、吳俊峰（Mark）、方智弘（Oscar）及關經翰（Oswald） ， 將與七位女神何沛珈（Roxanne）、陳若思（Amber）、郭珮文（Juliana）、梁超怡（Chiuyi）、陳星妤（Yvette）、阮嘉敏（Mandy）及俞可程（Kanis）移師主題公園大玩水上遊戲，進一步展現各人真性情，萬勿錯過。

七位女神水着造型大檢閱！郭珮文、陳若思、梁超怡等大展曼妙身段，各有各省鏡。

「最強Body」郭珮文（Juliana）黑白千鳥格背心包不住火辣身材，性感魅力爆燈！

陳若思（Amber）以白色低胸掛頸背心大晒傲人事業線，青春甜美笑容極度吸睛。

俞可程（Kanis）手搭欄杆迎風遮陽，一身黑紅條紋泳裝散發夏日渡假風情。

港姐季軍梁超怡（Chiuyi）大方展現緊實腹肌線條，健美身材令人羨慕。

阮嘉敏（Mandy）身穿白色綁帶露腰裝，大騷零贅肉纖腰，散發健康小性感。

陳星妤（Yvette）一襲胸前鏤空開衩設計泳裝，氣質優雅兼大曬性感曲線。

女神移師水上樂園大解放 郭珮文陳若思攬到實

今日，官方率先發布七位女神水著「搶先睇」，除了七位女神的單人水着照，還有大量合照及花絮照。在曝光的合照中，Roxanne與Kanis不但經常孖公仔影合照，還相繼做出抱腰及翹手等親密動作。另在開拍初期已十分投契的 Amber與Juliana，拍攝合照時亦是攬到實一實，又全程拖實手仔進行拍攝，十足十糖黐豆。

郭珮文與陳若思私交甚篤，現場緊抱依偎合照，大曬深厚姊妹情！

梁超怡與陳星妤挽手合照，一個露健美腹肌、一個展優雅性感，畫面極養眼。

泳衣戰衣各具特色 梁超怡阮嘉敏化身「露腰擔當」

另觀乎7位女神的水着照，Kanis、 Roxanne及Juliana相對較密實，超怡與Mandy齊齊成了健美「露腰」擔當，而星妤及Amber則憑青春本錢索爆搶鏡，七位女神各有各省鏡，期待值爆燈！

盡顯閨密默契。

郭珮文、俞可程與何沛珈合體同框，各自展現健康膚色與勻稱身形線條。

陳若思高舉手臂比出開朗Pose。

七位女神以水着戰衣霸氣列陣巡遊，何沛珈與俞可程親密翹手走在前列。

星妤、郭珮文與陳若思三人手拖手並肩而行，郭珮文與陳若思更十指緊扣，姊妹情深。

梁超怡以一襲白色薄紗露腰裝領頭登場，身後的陳星妤與陳若思神情期待。

何沛珈、梁超怡、俞可程、陳星妤、郭珮文與陳若思等齊聚水上樂園大步向前，對住鏡頭熱情揮手打招呼。

梁超怡微微俯身展露甜美笑容，貼身短裙配綁帶露腰裝，大騷零贅肉腹肌線條。

郭珮文笑到合不攏嘴。

郭珮文黑白千鳥格低胸背心盡顯極致震撼身段。

梁超怡、陳星妤、郭珮文與陳若思四位女神並肩前行，各展性感身材，畫面極養眼。