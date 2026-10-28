女神配對計劃2｜七大女神水着Look終極曝光 郭珮文極具視覺震撼
撰文：黃欣華
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由「金牌媒人」林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷，本周日晚（ 11月1日）播出的第九集《女神2》，12位求愛勇者吳兆麟（Alan）、吳旭東（東東）、俞鋆瑞（Ice）、譚梓樂（Hepta）、李爾晨（Kyle）、林子朗、伍頌曦（Preston）、侯建民（Zico）、林福明、吳俊峰（Mark）、方智弘（Oscar）及關經翰（Oswald） ， 將與七位女神何沛珈（Roxanne）、陳若思（Amber）、郭珮文（Juliana）、梁超怡（Chiuyi）、陳星妤（Yvette）、阮嘉敏（Mandy）及俞可程（Kanis）移師主題公園大玩水上遊戲，進一步展現各人真性情，萬勿錯過。
女神移師水上樂園大解放 郭珮文陳若思攬到實
今日，官方率先發布七位女神水著「搶先睇」，除了七位女神的單人水着照，還有大量合照及花絮照。在曝光的合照中，Roxanne與Kanis不但經常孖公仔影合照，還相繼做出抱腰及翹手等親密動作。另在開拍初期已十分投契的 Amber與Juliana，拍攝合照時亦是攬到實一實，又全程拖實手仔進行拍攝，十足十糖黐豆。
泳衣戰衣各具特色 梁超怡阮嘉敏化身「露腰擔當」
另觀乎7位女神的水着照，Kanis、 Roxanne及Juliana相對較密實，超怡與Mandy齊齊成了健美「露腰」擔當，而星妤及Amber則憑青春本錢索爆搶鏡，七位女神各有各省鏡，期待值爆燈！