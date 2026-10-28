李樂詩獲林子祥夫婦莫文蔚慶生　曾切除雙乳抗癌4度重建乳房失敗

歌手李樂詩（Joyce）入行逾30年，早年因演唱處境劇《真情》的主題曲《無悔愛你一生》而為人熟悉，不過自2021年因不幸確診乳癌後，近年大幅減產專心休養及享受家庭樂。日前迎來53歲生日，李樂詩在社交平台分享了多張近照，更與樂壇巨星林子祥與葉蒨文夫婦、莫文蔚與德籍丈夫Johannes等好友同框慶生。

李樂詩於2008年與美籍華人丈夫 Ted Lee 結婚，婚後育有三名兒子。（IG/@joycelee88）

李樂詩與林子祥莫文蔚同框慶生

從相中可見，染了一頭金色長髮的李樂詩悉心打扮與多位好友慶祝生日，看起來精神飽滿，樣貌及身材亦保養得宜，凍齡力驚人。她在帖文中感性寫到：「This birthday reminded me how lucky I am — not because of any one thing, but because of everyone in my life. 🎂✨Here’s to another year of growth, gratitude, and good health 🥂（這個生日讓我想起我有多幸運，不是因為任何一件事，而是因為我生活中的每個人。這是又一年成長、感恩和健康的歲月！）」

日前迎來53歲生日，李樂詩在社交平台分享了多張近照，更與樂壇巨星林子祥與葉蒨文夫婦、莫文蔚與德籍丈夫Johannes等好友同框慶生。（IG/@joycelee88）

抗癌成功的李樂詩看起來精神飽滿，樣貌及身材亦保養得宜，凍齡力驚人。（IG/@joycelee88）

李樂詩曾切除雙乳4度重建乳房失敗

李樂詩於2021年不幸確診乳癌，為保命而接受手術切除雙乳。然而，抗癌路上的打擊接踵而至，她先後接受了四次乳房重建手術，可惜因傷口不斷發炎而失敗，最後決定放棄重建。李樂詩及後在2022年2月接受陳志雲的網上節目《Stephen‧傾》專訪時，詳細分享艱辛的治療過程，並坦言身心都造成了極大的創傷與打擊：「完成切除乳房手術後一個月接受重建手術，但第一次手術後，傷口嚴重發炎紅腫且位置移位，外觀受損。之後不得不再次動手術取出重建填充物，一個月後又再接受手術。」

李樂詩於2022年接受陳志雲訪問時，詳細分享艱辛的治療過程，並坦言身心都造成了極大的創傷與打擊。（節目畫面）

直到現時，李樂詩依然需要每日服用特定藥物，並需持續5年，防止癌細胞再度擴散，並定期接受身體檢查以監察藥物副作用。對於重建乳房失敗，李樂詩曾透露平胸也可以活得很好，因為最重要是身體健康，並感激老公一直都在支持自己。