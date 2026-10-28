吳彥祖新店開張滿場飛隊香檳飲到面紅紅　52歲髮量暴增顏值大回春

現年52歲的吳彥祖（Daniel）是一代男神，參演了首套電影《美少年之戀》一炮而紅，奠定其一線男神地位，少年時代的他頂級神顏足以迷倒全城女生。吳彥祖於2010年與名模Lisa S.結婚，婚後育有一名寶貝女兒吳斐然（Raven），一家三口幸福滿瀉。近年吳彥祖除了專注演戲及賽車事業，亦創立個人家具品牌，日前他創立的生活美學設計與家居品牌「ZuHaus Life」在蘇州正式開幕，內設餐廳，吳彥祖滿場飛與賓客慶祝，飲到面紅紅，氣氛熱鬧。

吳彥祖近年做演員又做老闆。（《寒戰1994》劇照）

吳彥祖拍攝《九龍城寨之終章》。（陳順禎 攝）

吳彥祖蘇州新店開張滿場飛飲到面紅紅

吳彥祖日前現身蘇州首間ZuHaus Life開張儀式。吳彥祖在眾人圍繞下登場，並在紙板上簽名，人氣十足。其後他親自落場招呼客人，在餐廳裏開香檳與客人舉杯暢飲聊天，又熱情地與客人合照，飲到臉紅紅，依然笑容滿面。吳彥祖為新店開張亦特意打扮一番，近年他不時被指髮線後移，甚至被影到為拍戲變光頭，今次現身新店開張髮量暴增，回復昔日光采！

吳彥祖與太太Lisa S.攜同女兒吳斐然（Raven）出席格林美獎盛會，罕有分享一家三口的合照。（Lisa S. IG圖片）

吳彥祖老婆回憶2002年南非拍拖舊照。（IG@thelisa_s）

吳彥祖一家三口住洛杉磯豪宅

吳彥祖近年在不同領域發展均有所成就，既是演員、又是職業賽車手，又化身英語老師，在小紅書和抖音教英文，其提供的網上課程，於首5日內銷售額已破500萬元人民幣。吳彥祖人氣及財氣有升無減，一家三口居於洛杉磯豪宅，在大學修讀建築系的他更將有70多年樓齡的大屋重新設計，融合風水五行元素，打造成一座超級豪宅，豪氣十足！

吳彥祖與客人舉杯暢飲。（小紅書）

飲到臉紅紅。（小紅書）

吳彥祖滿場飛。（小紅書）

吳彥祖與客人合照。（小紅書）

吳彥祖髮量暴增。（小紅書）

吳彥祖與《狂野時速》系列「韓哥」姜成鎬合組車隊STUDENT DRIVER，參與不少業餘房車賽事。（吳彥祖IG圖片）

吳彥祖獨自一人行半山。（抖音）