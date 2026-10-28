雪梨上《九運會客室2》　網民聚焦健康狀態：飲酒飲到口齒不清

現年61歲、憑1995年無綫版《神鵰俠侶》獲封為「最美李莫愁」的資深藝人雪梨（原名嚴慧明），近日作客HOY TV訪談節目《九運會客室2》，接受主持人伍詠薇及李凱賢（Brian）訪問。雪梨在節目中大方剖白大半生波折情史與演藝辛酸，更大爆當年拍攝《神鵰俠侶》時的不人道經歷，直言曾被劇組逼迫由9樓高空躍下，最終不僅弄傷頸椎，甚至在成片中連樣貌都未能入鏡，可謂得不償失。不過，節目播出後，不少網民將焦點放在雪梨的身體狀態上，質疑她長期煙酒不離身導致說話口齒不清。

現年61歲的雪梨近日作客HOY TV節目《九運會客室》，大爆昔日拍劇的驚險經歷。（影片截圖）

雪梨與「盤兒」林峯、兒子徐偉棟同框，兩位囝囝一同錫媽媽面珠墩場面溫馨！（陳順禎 攝）

大爆當年9樓高空跳落弄傷頸部

雪梨在節目中憶述當年拍攝古裝劇的血淚史，直指當年特技及安全措施未如現今完善，演員往往要拿命相搏。她透露在拍攝95版《神鵰俠侶》期間，有一幕高難度動作戲，導演竟然要求她由足足9層樓高的位置跳下。當時她雖感恐懼，但為配合進度仍硬著頭皮親身上陣，豈料落地時受傷重創頸椎。最令她心痛的是，在電視播出的最終版本中，鏡頭角度竟然完全看不見她的容貌，淪為「白捱一場」。

雪梨在節目中透露，當年拍劇曾被要求由9樓高處躍下，極度危險。（影片截圖）

雪梨直言落地時不幸整傷頸椎，最無奈的是成片中鏡頭連她的樣貌都未能拍下。（影片截圖）

昔日戀愛腦錯愛致情路坎坷 獨力撫養子女無悔無怨

除了拍戲辛酸，雪梨亦罕有在鏡頭前再次回顧自己的坎坷情史。17歲時為有婦之夫未婚生子，先後誕下一子一女，最終分手收場，獨力扛起撫養重擔。談及往事，雪梨依然保持率性本色，表示雖然多次遇人不淑，但從不言悔，認為路是自己選的，經歷過便算。

談及大半生坎坷的情史，雪梨表現豁達，直言敢作敢當從不言悔。（影片截圖）

網民聚焦健康狀況 被質疑：「飲酒飲到略曬脷」

節目出街後隨即引發網民熱議，不少觀眾除了替她當年賣命拍劇感到不值外，亦對她的說話咬字議論紛紛。有網民在討論區及社交平台留言指出，雪梨在受訪時語速偏慢、舌頭僵硬，質疑她因長年有飲酒習慣導致口齒不清：「講嘢脷筋，好似未醒酒咁」、「以前李莫愁講對白字字鏗鏘，依家連嘢都講唔清，令人唏噓」、「真係要少飲啲酒保重身體」。

雪梨曾在專訪中大方承認，自己過去曾有長達7至8年的嚴重酒癮，經常過著日夜顛倒、喝到不省人事的酗酒生活。長期過量飲酒可能對神經系統、大腦認知及語言表達能力造成慢性影響。

有網民直指雪梨疑似長期飲酒導致口齒不清，心痛她昔日英氣不再。（影片截圖）