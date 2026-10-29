佘詩曼中環名店獨自掃貨全身粉紅勁少女　51歲已立遺囑分逾億身家

「三料視后」佘詩曼（阿佘）入行近30年，憑《新聞女王》再創事業高峰，在中港兩地吸金力驚人，手持多個物業，身家早已破億，曾於2011年登上「福布斯中國名人榜」，是圈中出名的「黃金盛女」。佘詩曼愛掃名牌，近日有網民分享目擊佘詩曼獨自掃名牌，掃貨能力強勁！

佘詩曼是圈中小富婆。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼成為廣告女王之冠。（公關提供）

阿佘愛掃名牌。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼中環名店掃貨

日前有網民在社交平台分享中環目擊阿佘入店掃貨照片。從網民照片中可見，一名身穿全粉紅色衫的女士身處中環名店，一人在店內閒逛，雖然看不見正面，但其身形和髮型都與阿佘相似。網民發文：「香港逛街遇到佘詩曼！」有人留言問：「她好矮啊，有160嗎」，發文網友回覆：「是我拍矮了吧，感覺不止160啊」。

佘詩曼獲多位圈中好友提早慶生，圈中人緣好。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼好錫媽媽。(ig圖片)

身家過億早已立遺囑

佘詩曼擁有多款名牌靚袋，身家豐厚。據知一向鍾意買樓保值的佘詩曼，在香港坐擁4個物業，市值合計近1.5億元，當中她在2015年以約3500萬購入西貢南山村的相連獨立屋，一棟送給媽媽，一棟是自住，估計現時物業市值已經翻倍，絕對是圈中小富婆。不過隨著年紀增長，年過半百的阿佘近年經歷不少生離死別，包括早前痛別感情深厚的「契爺」許紹雄（Benz雄）。面對至親離世，阿佘近年受訪直言已看透生死，更早已立下遺囑，並指賺錢辛苦，倘若將來遇上不測，不想浪費畢生努力換來的積蓄，將按照其意願分配資產。

阿佘被拍到中環名店掃貨。（小紅書）

阿佘吸金力強勁。（小紅書）

佘詩曼人氣高企。（佘詩曼微博圖片）

佘詩曼勁靚！（大會圖片）

佘詩曼透露拍戲曾五日四夜沒睡覺。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼自認高EQ不會與人正面衝突。（IG@charmaine_sheh）

由佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」，10多年來感情要好。（佘詩曼微博）

佘詩曼帶上契仔陳霆軒去過「二人世界」，期間還被契仔冧到暈。（IG@jaco_chan_aj）