與張錦程離婚後走出陰霾甩「師奶味」　女神張延狀態回春更勝從前

資深演員張錦程早前向傳媒證實，已與結婚逾20年的前氣質女神張延於前年正式離婚，20年中港婚姻告終。長居內地的張延，在處理好家庭事務及待女兒成年獨立後，心情已全面平復，目前狀態極好。張延日前在個人社交平台分享近況，公開多張參觀藝術展覽的近照，見她淡妝上陣依然面容緊緻、身形高挑纖瘦，整個人的神采與氣韻全面回春，引來大批網民紛紛點讚。

張錦程向傳媒證實，已與結婚逾20年的前氣質女神張延離婚。（微博照片）

黑色素雅長裙顯身形 側顏輪廓分明驚艷網民

相片中，張延身穿一襲簡約黑系長裙搭配高領內搭，一頭棕色及肩短髮更顯幹練優雅。置身展覽服飾之間的她不時側身凝望展品，下顎線條分明且皮膚白皙細膩，完全看不出年過半百的痕跡。即使與友人合照，她在人群中依然身段挺拔、笑容溫婉，透出一股經歷歲月沉澱後的淡定與從容，不少網民留言大讚：「狀態太好了」、「優雅地老去就是這個模樣」、「比以前更有味道」。

現年56歲的張延近照曝光，瘦身成功後下顎線條極為分明。 （微博照片）

身穿黑色極簡長裙的張延身型勻稱纖瘦，徹底告別昔日師奶味。（微博照片）

張延側面凝視展品，皮膚緊緻無瑕，展現極佳凍齡狀態。（微博照片）

走出婚變陰霾的張延神采飛揚，整個人的氣場從容淡定。（微博照片）

二人育有一女！（微博照片）

最新照片曝光，狀態極好！（微博照片）

最新照片曝光，狀態極好！（微博照片）

華南理工實習生來港 憑氣質上位劇接劇

張延在內地出生，於1992年以華南理工的實習生身分，來港到無綫拍劇，首部作品是《Catwalk俏佳人》飾演同性戀者，雖然獲得演出機會，其實只是廉價勞工，但張延清純而具氣質的外貌，加上擁有4年現代舞底子，在無綫的歲月，基本上是一劇接一劇，最為人熟悉是曾在劇集《生死訟》中飾演郭晉安太太，雖然角色是第二女主角，亦甚有發揮空間，可惜該劇講述內地司法制度不公，劇情亦太過悲慘，收視成為該年度新低。

而張延另一齣讓人印象深刻的劇集，要數到《笑看風雲》中，飾演古巨基的女友張小蓮，二人離離合合，也在牽動觀眾的情緒。不過張延實習期滿後並沒有簽約無綫，因為當時香港政府修訂外勞政策影響來港工作批文，她要返回內地。返回內地後，張延繼續拍劇，產量也非常多，2016年後開始減產，只有兩部劇集，最新一套是2021年的《媽媽在等你》。

+ 5

女兒成年後和平分手 展開事業新篇章

離婚後除了狀態回勇，張延更迎來事業新篇章。內地知名經紀公司「星之傳媒」官方宣布，張延已正式簽約成為旗下藝人。該公司在官宣文中寫道：「溫雅藏韻，演技經年。歡迎演員張延正式加入星之傳媒。以匠心鑄角色，以深耕赴光影。」

強勢復出！（微博照片）

Keep得好好強！（微博照片）

Keep得好好強！（微博照片）

Keep得好好強！（微博照片）