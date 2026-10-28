兩大超模為爭球星姊妹反目成仇　Tom Brady獲封「女神收割機」

NFL傳奇四分衛Tom Brady曾多次帶領球隊拿下超級盃冠軍，加上極高顏值及完美形象而圈粉無數。他曾與多位女明星約會過，最後情歸國際級巴西超模Gisele Bündchen，兩人育有一對仔女，可惜在2022年結束了13年婚姻。離婚後，Tom Brady被爆與多位名人傳出緋聞，包括畢列谷巴（Bradley Cooper）前度Irina Shayk、Kim Kardashian等。近日再被爆無縫接軌兩超模，導致好姊妹反目成仇。

NFL傳奇四分衛Tom Brady曾多次帶領球隊拿下超級盃冠軍，加上極高顏值及完美形象而圈粉無數。（Getty Images）

Tom Brady曾與國際級巴西超模Gisele Bündchen結婚，兩人育有一對仔女，可惜在2022年結束了13年婚姻。（Getty Images）

Tom Brady無縫接軌兩維密天使

近日Tom Brady被爆與維密天使Candice Swanepoel秘密拍拖數月，沒想到戀情曝光後，同樣是維密天使的超模閨蜜Joan Smalls竟然在社交平台發文暗示好友是「背叛者」，不禁令外界猜測兩姊妹為Tom Brady徹底決裂。有眼利的網民發現，Joan與Candice已取消追蹤彼此的Instagram，Joan更在一則帖文下留言：「SUMMER HOUSE！這就能解釋一切了。」而Joan所提及的《Summer House》，其實是一個美國真人騷，而節目最新一季剛好上演了好友私下與前男友拍拖導致反目成仇的情節。

Tom Brady被爆與維密天使Candice Swanepoel秘密拍拖數月，而Joan亦跟男方發展過1年離離合合的關係，令這對閨蜜反目成仇。（Getty Images）

沒想到戀情曝光後，同樣是維密天使的超模閨蜜Joan Smalls竟然在社交平台發文暗示好友是「背叛者」。（X）

Joan與Candice好姊妹反目成仇

當有網民留言問Joan跟Candice是否還朋友時，她竟然表示自己不會跟背叛者做朋友。隨後在另一則已刪除的留言中表示：「有些人不懂什麼叫女生之間的義氣（Girl Code），他們對你的不尊重與漠不關心，簡直令人難以置信。這段關係已經不可能回到從前，有些人就是缺乏謙遜與基本的道德觀念。最令人難受的是，在15年的友情之後，對方竟然還會操控你的感受、說謊，甚至輕描淡寫地帶過你的情緒，這簡直是最沉重的一記耳光。連一句道歉都沒有，不管事當面說還是傳訊息。我要繼續向前看了！」

Joan在一則現已刪除的帖文中表示有些人不懂什麼叫女生之間的義氣。（X）

由於Joan Smalls曾跟Tom Brady維持約1年的離離合合關係，有知情人士向外媒透露，當時Candice更提醒Joan要顧及超模前輩Gisele的感受，如今Candice被爆與男方秘密拍拖，更令Joan難以接受。