影視人溫哥華聚會掀集體回憶　秦沛元華高雄齊集息影花旦氣質依然

近日溫哥華影視人協會於加拿大肝臟協會籌款晚宴聚首一堂，網上可以看到他們罕有大合照，多位陪伴香港觀眾成長的資深演員齊聚一堂，令不少資深港劇及港產片迷大感驚喜。從最新曝光的照片中可見，眾人精神奕奕，笑容滿面，展現出悠閒的退休生活狀態。



元華依舊身形挺拔

從照片中可見，元華身穿黑色西裝三件頭，雖然已經白鬚白髮，但依舊身形挺拔、精神狀態極佳。移居加拿大溫哥華多年的元華，現時與圈外太太過著安逸的退休生活；兩人結婚超過40年依然恩愛如昔，平時在溫哥華街頭更常被目擊拖實老婆雙手形影不離，盡展這位一代動作演員的鐵漢柔情。

元華依舊身形挺拔，周秀蘭（圖上左）氣質依然優雅溫婉。（網上圖片）

高雄周秀蘭熱心公益

至於高雄，同樣保留了標誌性的白髮白鬚，他穿上一身灰色西裝配搭花紋領帶，顯得精神爽利兼老當益壯。而周秀蘭，戴著黑框眼鏡，氣質依然優雅溫婉。高雄與周秀蘭近年均是溫哥華影視人協會的活躍成員，兩人不時會隨會參與當地的「長者同樂日」等慈善義工活動，落力獻唱與當地華人長者同度佳節。

高雄熱心公益。（網上圖片）

81歲秦沛精神奕奕

殿堂級老戲骨秦沛（Paul哥）身穿黑色西裝外套內搭白恤衫，頂著標誌性的一頭銀白髮，對著鏡頭展露燦爛親切的笑容，顯得相當精神煥發、老當益壯。現年81歲的Paul哥近年已大幅減產，長居溫哥華將生活重心放在家庭上。雖然他現時甚少公開露面，但從愛女姜麗文不時分享的片段可見他依然充滿活力，閒來無事便會到平民酒樓飲茶，好好享受含飴弄孫的充實退休歲月。