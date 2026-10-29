伍富橋升呢人父火速搵奶粉錢　親自開班教波收超親民價火速爆滿

「億萬駙馬」伍富橋（Alvin）早前出席活動時驚喜宣布升呢做新手奶爸，富貴太太梁兆楹（Shirley）提早近一個月順利誕下愛兒Julian。二人日前剛在社交平台大曬一家三口溫馨滿月宴合照，新手爸爸伍富橋已急不及待重投工作，積極開拓運動副業為寶貝仔賺奶粉錢。

仔仔Julian剛辦完滿月宴，爸爸伍富橋便馬不停蹄開班招生。（IG/@sysleungx）

伍富橋升呢新手奶爸後積極搵奶粉錢，親自上陣開班教匹克球。（IG/@alvinngfukiu）

伍富橋除投資匹克球場生意，更身體力行擔任教練賺外快。（IG/@alvinngfukiu）

開匹克球班親自落場執教 4堂收1200元極具吸引力

除了投資經營室內匹克球場（Pickleball）生意，伍富橋更身體力行親自化身明星教練。他日前在Instagram限時動態上載最新招生海報，開辦「成人匹克球突破真3.0技巧鑽研班」。海報顯示課程主打1:6小班教學，每位學費僅需$1200包4堂（每堂2小時），折合每小時收費僅$150，以明星兼場主親自執教而言可謂極其親民。

伍富橋在IG限時動態宣傳親自執教的匹克球訓練班，報名反應非常熱烈。（IG截圖）

反應熱烈火速爆滿 努力工作打破靠妻標籤

課程一出隨即吸引大批球友搶報，伍富橋貼出最新報名進度，可見B班早已宣告「FULL」爆，而A班亦僅剩餘最後2個名額，銷情相當理想。伍富橋自婚後常被外界冠上「億萬駙馬」之名，但他近年積極拓展個人運動事業，如今更親自落場教波賺錢養家，以實際行動展現為人父的責任感與衝勁。

伍富橋親自上陣開班教匹克球。 （IG/@lvinngfukiu）

伍富橋親自上陣開班教匹克球。 （IG/@lvinngfukiu）