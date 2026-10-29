程可為75歲再出擊地產舖掃靚豪宅？　盤點5大娛圈樓后身家億億聲

現年75歲的程可為入行超過半世紀，憑著在劇集中飾演母親、貴婦等角色深入民心，是TVB老戲骨。雖然她曾謙稱自己並非大富大貴，笑言「如果係就唔使喺TVB捱」，但其實她是圈中公認的「隱形富婆」，1984年在加拿大轉行做地產經紀，高峰期曾擁有6間連地房屋，更帶夏雨睇足40多間屋，為對方賺錢之餘，自己亦進賬不少，多年來靠投資物業累積了豐厚身家。日前有網民分享程可為現身地產舖照片，似乎又準備大掃磚頭！

程可為除了是TVB「御用阿媽」，也演過不少惡毒太后角色！（劇照）

程可為2009年《宮心計》中飾演「蔡尚宮」，盡顯老戲骨實力演技。（TVB截圖）

程可為有「御用阿媽」之稱。（TVB截圖）

程可為現身地產舖再入手豪宅？

日前有網民在社交平台分享照片，照片中程可為現身地產舖，身穿連身裙，開心V字手勢與店主合照。從程可為身處的地產舖可見，該地產舖專賣私樓豪宅，程可為似乎又有意大掃物業入貨。程可為又與店主影相，兩人似乎十分熟稔。

程可為剛過75歲生日。（抖音@演員潘志文）

程可為現身地產舖！（小紅書）

程可為與店主合照。（小紅書）

盤點娛圈樓后 視后港姐冠軍坐擁多個物業

實際上除了程可為以外，圈中還有不少樓后，其中四屆視后佘詩曼在香港現時至少持有5個物業，這批優質物業總市值估計高達1.8億元，名下現時共有3個物業作收租用途。

佘詩曼好美麗。（佘詩曼微博圖片）

蔡少芬於2010年將事業重心轉向內地，因《後宮甄嬛傳》中的「皇后」而爆紅，有演技又有觀眾緣，為內地綜藝節目的常客。蔡少芬向來擅長投資，2015年底以2,600萬購入元朗爾巒的獨立屋，近年又被爆趁低入市，斥資4400萬元在同一屋苑買入一幢獨立屋，有指她在香港、北京、上海及張晉家鄉重慶等逾10地都有物業。

蔡少芬（Instagram@adachoi9800）

陳曼娜現時居住的紅磡2,500呎半億海景豪宅。除了紅磡自住的豪宅單位外，過往陳曼娜亦曾經在2004年斥資940萬元購入鴨脷洲深灣軒3伙；同年再斥逾千萬購入油麻地窩打老道8號4伙。她曾表示「我唔係炒樓，我係燉樓，我買完唔會話賺少少就放，我會租俾人先」。

陳曼娜。（梁碧玲攝）

此外，2005年港姐冠軍葉翠翠一向是圈中出名的「樓后」，手持磚頭無數，包括賽西湖大廈、海峰園、康澤花園、形品及維峯等。今年5月，她才剛以700萬元順利沽出天后維景花園一個三房戶，持貨約十年帳面進賬81萬元或13.1%。

葉翠翠送小朋友返學。（IG：@tracy_ip）

郭少芸近年多在內地工作，其投資眼光獨到，曾豪擲3,000萬一口氣購入五個物業，年收租近百萬。