林淑敏暫未收到拍劇通知　大讚《愛·回家之三代同糖》好好睇

林淑敏日前現身香港電台第2台節目《她．他．它》做訪問，節目中她提及到本來想10月飛到加拿大陪媽媽，但由於經理人希望她預留時間迎接新工作，所以最終未有成行。

林淑敏日前現身香港電台第2台節目《她．他．它》做訪問。(陳順禎 攝)

力撐《愛·回家》舊拍檔

《香港01》向林淑敏查詢，她所指的工作原來並不是入劇通知，只是有一些拍攝工作，而自己暫時未有新劇要拍。林淑敏亦分享了自己有支持《愛·回家之三代同糖》，大讚當中「舅父」（歐瑞偉）與「Amy姐」（樊亦敏）的表現十分出色，並留意到不少YouTuber都有大力稱讚「舅父」的演技。她提到該製作中包含了四個不同的造型，而且場景等多方面都顯得多姿多彩。對於這兩人的回歸，她滿懷期待地表示，這一定會令作品更加好看，並且絕對能夠吸引她去支持及觀看。

大小姐(林淑敏)同送水輝(許家傑)在TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》深受觀眾歡迎。（梁碧玲攝）

林淑敏力撐樊亦敏與歐瑞偉。（葉志明 攝）

自封「妙齡少女」

至於會否離開一段時候到加拿大探媽媽，林淑敏表示母親目前居住在專供長者入住的「elderly shelter」（長者寓所）。她隨後發揮搞笑本色，幽默地自封為「妙齡少女」，笑稱以自己的身份出入及居住在母親的長者寓所會感到很不方便。因此她指出，每次過去多倫多探望母親並需要逗留較長時間的話，她都會選擇租住月租公寓（monthly apartment）或者入住酒店。

林淑敏自封「妙齡少女」。（電視截圖）

林淑敏表示原來媽媽最後決定回港，她笑指對方雖然已經「幾十歲人」，卻依然要求去迪士尼樂園遊玩，甚至提議去坐郵輪，令她不禁搞笑地形容對方為「騎呢怪咖」。她坦言，即使自己真的回去多倫多，也未必可以陪伴對方四處遊玩，如今媽媽回港肯定可以更多時間爭取相處。