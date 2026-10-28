黃子華、林雪現身殯儀館外拍新戲　陣仗逼真以為真係有黑幫設靈

今日有劇組於紅磡的殯儀館外進行大型外景拍攝，現場氣氛嚴肅且陣容鼎盛，一度引來途人側目。原來這是由歌手周殷廷首次執導、巨星黃子華擔任男主角的驚悚懸疑新片《雨夜之徒》的拍攝現場。由於現場佈置與臨時演員的造型極度逼真，以為真係黑幫設靈！

黃子華與林雪。（陳釗攝）

黃子華與林雪。（陳釗攝）

從拍攝現場的畫面可見，男主角黃子華一改以往的喜劇男神形象，頂著一頭微捲亂髮，身穿殘舊的啡色皮褸，造型相當頹廢滄桑，而他身旁則有穿著花恤衫配搭吊帶西褲的資深演員林雪同行。兩人在鏡頭前默契十足，周圍站滿了多位身穿全黑西裝、神情肅穆的臨時演員，黑幫氣息極為濃厚。

真係好迫真。（陳釗攝）

為了重現重磅場面，劇組在街頭拉起了封鎖線，並安排了多名身穿警服的演員及逼真的警車（衝鋒車）道具在場戒備。大量劇組人員在紅磚牆外架設攝影機與收音設備，加上鐵馬與「警察」維持秩序的畫面，難怪會令人以為是警方在真實的黑社會大佬喪禮外佈防。

YT認真睇回放。（陳釗攝）

《雨夜之徒》挑戰極致驚悚

黃子華這次參演《雨夜之徒》，是他演藝生涯中少有地挑戰極度變態、沉重的驚悚角色。從這次曝光的外景拍攝可見，單是這場疑似「黑幫設靈」的群戲已經充滿戲劇張力，讓人非常期待「子華神」與林雪等好戲之人在大銀幕上擦出的火花！

黃子華演藝生涯中少有地挑戰極度變態、沉重的驚悚角色。（陳釗攝）