林峯曼谷拍劇民眾圍觀場面墟冚　造型復刻「Happy Sir」掀回憶殺

現年46歲的林峯去年憑《九龍城寨之圍城》中飾演的陳洛軍大受歡迎，不論是在香港還是內地都人氣急升，更備受品牌廠商青睞，廣告代言活動接不停，更紅到去日本。日前有網民在泰國曼谷街頭捕獲林峯為新劇進行外景拍攝，吸引大批民眾圍觀，場面墟冚！

林峯去年憑《九龍城寨之圍城》中飾演的陳洛軍大受歡迎，不論是在香港還是內地都人氣急升，更備受品牌廠商青睞，廣告代言活動接不停，更紅到去日本。（劇照）

林峯曼谷街頭拍劇吸引民眾圍觀

在網民分享的片段可見，林峯身穿深藍色T恤搭配軍綠色工裝長褲現身，相信今次是飾演警察角色。拍攝現場氣氛緊張，現場停泊了多輛警車及電單車，大批工作人員及臨時演員在場戒備，吸引了民眾圍觀，現場亦有保安人員維持秩序。另外，有眼利的網民發現，藝人莊錠欣及王敏奕都在人群中。

日前有網民在泰國曼谷街頭捕獲林峯為新劇進行外景拍攝。（小紅書）

有眼利的網民發現，藝人莊錠欣及王敏奕都在人群中。（小紅書）

網民大讚林峯回春了不少。（小紅書）

網民指林峯的造型復刻了《雷霆掃毒》「Happy Sir」掀起回憶殺。（小紅書）

林峯造型復刻「Happy Sir」掀回憶殺

有不少網民看到片段後，都表示林峯的膚色沒有之前那麼黑，而且身形Fit爆，更有人指林峯的造型完美復刻了2012年TVB警匪劇《雷霆掃毒》中飾演的「Happy Sir」，掀起網民回憶殺：「夢回Happy Sir」、「髮型都似Happy Sir」、「佢同吳卓羲真係好適合演警察」、「可惜徐子珊不在現場跟林峰一起拍戲了」、「點解佢唔識老？」、「回春了 還以為是舊片段」。