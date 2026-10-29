璀璨之城｜隔13年再拍TVB劇　張智霖減產原因曝光身家三世都夠使

《璀璨之城》是現年53歲的不老男神張智霖（Chilam）事隔13年再拍無綫（TVB）的劇集，在演藝圈活躍超過30年，張智霖與太太袁詠儀（靚靚）一直是圈中的吸金力極強的模範夫妻。不過，近年張智霖明顯減產，甚少接拍劇集。而他的舅父兼昔日「三級片皇帝」曹查理曾大爆外甥減產的真正原因，直指張智霖的身家已經豐厚到「三世無憂」，對演藝事業略顯疲態。



《璀璨之城》是張智霖事隔13年再拍無綫（TVB）的劇集。(節目截圖)

張智霖呢個眼神夠晒暗黑。（官方提供圖片）

曹查理爆張智霖財富驚人

曹查理今年5月接受汪曼玲的YouTube節目《快拍．曼鏡頭》訪問時透露，張智霖曾向他坦言對演藝事業感到有點意興闌珊。作為長輩，曹查理便開導他：「我同佢講，如果你搵嘅錢係夠你三世用，就揀嚟拍，如果唔夠就要搏命。所謂嘅三世，就係你自己洗一世，你個仔洗一世，到你個孫都洗唔晒，呢啲就叫三世。」結果張智霖回答說「夠」，曹查理便建議他只需挑選自己喜歡的工作去做，不用再受氣，而張智霖亦十分認同這個想法。

張智霖坦然回答賺的錢夠三世用。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

張智霖財富「三世無憂」。（曹查理抖音截圖）

翻查資料，張智霖與袁詠儀多年來也累積了驚人的財富，房產商舖已是基本盤，張智霖亦有投資名畫，連袁詠儀那些極度稀有的愛馬仕（Hermès）手袋相信都成為了家中的資產。

張智霖大把錢。（微博圖片）

為兒子赴英升學置業

除了談及張智霖的財政與工作心態，曹查理在訪問中亦提及張智霖與袁詠儀的兒子「魔童」（張慕童），透露魔童十分熱愛音樂，尤其鍾情木結他。曹查理指出，魔童原本前往英國讀書，當時袁詠儀第一時間陪同兒子過去照顧其生活，而張智霖更直接在學校附近買下一層樓讓兒子居住。不過，魔童在當地住了一年後，便決定前往美國紐約拜師學習木結他。

「魔童」似足張智霖。（微博圖片）