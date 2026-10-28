何麥設靈｜遺孀神情哀傷女兒何慈茵未現身 翁靜晶悼「武格長存」

著名龍虎武師、劉家良入室弟子何麥（Mark Houghton）於2026年10月5日離世，終年64歲，今日在紅磡世界殯儀館，翌日出殯。

著名龍虎武師何麥喪禮在紅磡世界殯儀館舉行。（葉志明 攝）

靈堂佈置簡潔莊嚴 遺孀粉紅心形花牌道深情

現場所見，靈堂佈置簡潔而莊嚴，中央掛著何麥身穿唐裝的彩色遺照，遺照上方橫匾寫有「永遠懷念」四字。靈堂正前方放著由何麥遺孀Christie送上的粉紅色心型花牌，上面寫道：「何麥夫君冥鑒 永遠懷念 妻Christie Hung」，字裏行間流露出對亡夫的思念。承受喪夫之痛的Christie身穿孝服，神情難掩哀傷，到場致哀的賓客紛紛上前送上安慰。

何麥是劉家良入室弟子。（葉志明 攝）

家人低調婉拒採訪 師母翁靜晶花牌置首列

何麥家人對後事處理非常低調，現場婉拒了傳媒的採訪。女兒何慈茵今日亦未有現身靈堂，也未見其送上的花牌。而師母翁靜晶的花牌則被安排與家屬花牌一同擺放在首列顯眼位置，花牌寫著：「愛徒何麥千古 武格長存」，足見二人深厚情誼。

何麥遺孀難掩哀傷。（葉志明 攝）

香港動作特技演員公會致意 故友火星親臨現場送別

何麥生前在港產動作片輝煌時期貢獻良多，靈堂內、外擺滿悼念花牌。當中包括何麥生前的一眾徒弟、香港動作特技演員公會，以及錢嘉樂與太太湯盈盈等。此外，同為武師出身的資深動作演員火星更親身前往靈堂送別故友。

何麥曾擔任史泰龍保鑣。(何慈茵IG)

錢嘉樂與太太湯盈盈送上花牌。（葉志明 攝）

不少好友送花牌致哀！（葉志明攝）

不少好友送花牌致哀！（葉志明攝）

不少好友送花牌致哀！（葉志明攝）

不少好友送花牌致哀！（葉志明攝）

不少好友送花牌致哀！（葉志明攝）

不少好友送花牌致哀！（葉志明攝）

不少好友送花牌致哀！（葉志明攝）

不少好友送花牌致哀！（葉志明攝）

不少好友送花牌致哀！（葉志明攝）

不少好友送花牌致哀！（葉志明攝）

不少好友送花牌致哀！（葉志明攝）

不少好友送花牌致哀！（葉志明攝）

不少好友送花牌致哀！（葉志明攝）

不少好友送花牌致哀！（葉志明攝）