鍾麗緹與高顏值細女Cayla現身 爆女兒被搭訕醒目拒絕：唔驚佢被呃

鍾麗緹（Christy）的16歲細女張凱琳（Cayla），遺傳母親良好基因，憑著甜美長相及173cm高的模特兒身型，年紀輕輕已在IG擁24萬訂閱、小紅書逾30萬粉絲，超越不少藝人，早已被網民叫「原地出道」。今日Cayla首次在香港出席品牌活動，身穿粉紅色Tube Dress，非常青春可愛，有如真人版Barbie！而活動尾聲，久未在港露面的鍾麗緹都有現身，以表達對愛女的支持。兩母女一同受訪，Cayla指自己還在讀書，會否入行做藝人仍言之尚早，但都想試模特兒工作，覺得很好玩。至於Christy，她表示很掛住香港觀眾，如果有適合的電視、短劇、電影，她都希望參與，也樂意母女檔接Job：「如果有角色好啱我，我都想呀！我想拍啲未拍過、特別、好得意嘅角色，我係好鍾意拍搞笑戲！」而Cayla就透露，自己最喜歡母親在《人魚傳說》的美人魚角色，又笑言：「媽媽會跟我講以前打下的江山，哈哈！」

鍾麗緹（Christy）的16歲細女張凱琳（Cayla）今日首次在香港出席品牌活動，獲久未露面的母親鍾麗緹撐場。（鄧穎琪攝）

Cayla遺傳母親良好基因，憑著甜美長相及173cm高的模特兒身型，年紀輕輕已在IG擁24萬訂閱、小紅書逾30萬粉絲，超越不少藝人，早已被網民叫「原地出道」。（鄧穎琪攝）

鍾麗緹溫馨撐愛女！（鄧穎琪攝）

Cayla先單獨受訪，她說第一次在香港出席活動，昨天放學搭飛機過來，今晚又要趕回去明天上海，行程匆忙，亦的確有點緊張，幸好所接觸的人都很有耐心、友善，又表示有媽媽陪伴到來：「媽媽首先給我鼓勵，也想回來看一下香港，畢竟她在香港待這麼多年，她跟我說，她回香港就像回第二個家。」Cayla在北京出生、成長和上學，所以以普通話及英語為母語，但她說媽媽有教她幾句廣東話，記者請她即場示範一下，她說：「你好，我係Cayla！」接著笑言只會兩句，其他還未學會，但就請記者教她：「我好開心，嚟到呢度。」還十分識做向記者叔叔說：「叔叔教得好，我不是很標準，要對我手下留情。」

Cayla此行未有時間多遊覽香港，因為要搭凌晨機，翌日回去北京上學。（鄧穎琪攝）

Cayla以普通話及英語為母語，但她說媽媽有教她幾句廣東話，記者請她即場示範一下，她說：「你好，我係Cayla！」笑言只會兩句，其他還未學會，但就請記者教她講：「我好開心，嚟到呢度。」還十分識做說：「叔叔教得好，我不是很標準，要對我手下留情。」（鄧穎琪攝）

Cayla出席的是手袋品牌活動，她說自己平日必帶手袋出門，尤其喜歡大袋，也會用媽媽的手袋及穿她的鞋子：「我跟母親的品味挺像的，除了衣服。有一次我穿媽媽的鞋子出去上課，顏料全部都灑在我身上，是白色的，她回頭一看『Cayla！你不能再穿我的鞋子了！』」她喜歡簡單、休閒感重鬆弛感重的服裝，跟家姐的衣服會「兩份著」，但就不太喜歡母親的成熟風格。

Cayla說自己會用媽媽的手袋及穿她的鞋子。（鄧穎琪攝）

Cayla目前16歲，透露還要再讀兩年書，之後升大學，但暫時還未選好想讀科目，至於會否入行做藝人，她直言：「我覺得⋯現在說有點太早，我覺得我現在才16歲，心智不是特別成熟，未來的方向還是要等大點再說吧。今天出席活動，我覺得可能就是來玩一下，開心一下，陪大家開心一下。（記者：媽媽支持你入行嗎？）媽媽跟我講，全部看我自己的愛好，想去也可以努力自己去，但她都是等我成熟一點，確定好要走那一個路線再說。」Cayla喜歡體育活動，例如排球、水球、欖球、滑雪，講到之前曾慈善拍賣畫作，Cayla指那次因為可以幫助被燒傷的孩子們，覺得很有意義：「我這個人就比較喜歡多做一些事情，不管小事還是大事，我想做好的事情，可能開始得比較小，將來可以做更大的事情。」

對於會否入行，Cayla認為言之尚早：「我現在才16歲，心智不是特別成熟，未來的方向還是要等大點再說吧。今天出席活動，我覺得可能就是來玩一下，開心一下，陪大家開心一下。」（鄧穎琪攝）

問到對唱歌、演戲之類可有興趣，她笑笑表示：「我跟你說實話，我唱歌不是特別好，我父親有建議我去上聲樂課，但是我其實可能只是玩玩吧，我覺得我聲音不是特別好聽。我也有去試演一些角色，但是也是為了玩，沒有那麼認真。」講到她173cm這麼高，可以考慮做模兒，她說：「謝謝！挺好玩的，我挺享受當一個模特兒，每次跟大家『Hello，大家好。』化美美的妝、拍美美的照片，也挺好玩。」也希望將來再長高至175cm。

講到她173cm這麼高，可以考慮做模兒，她說：「謝謝！挺好玩的，我挺享受當一個模特兒，每次跟大家『Hello，大家好。』化美美的妝、拍美美的照片，也挺好玩。」又透露自己有去試鏡，不過唱歌就不太好聽。（鄧穎琪攝）

講到知不知道媽媽以前在香港是位很有名的演員，她搞笑回應：「有啊！媽會跟我講以前打下的江山，開玩笑！哈哈！媽媽會跟我說她以前的故事，每一次講我都會很驚訝，我說，我媽媽幹過這些事情？很多女人做一個媽媽之前，也有非常精彩的生活。」Cayla說鍾麗緹也會給她看自己的作品，除了《天龍八部》，也愛《人魚傳說》，並說：「媽媽以前會給我們看她演的美人魚，美人魚是我最喜歡的，她演過所有的角色之中，我特別喜歡美人魚，因為我小時候喜歡電影小美人魚，我就看，『這個是我媽媽嗎？』（記者：會想跟媽媽一起參加綜藝嗎？）如果有機會、有時間會去看一下吧，我覺得去綜藝還挺好玩，可以跟大家聊天。」問到覺得自己綜藝感如何，她笑笑搖頭：「我媽話我話太多了。」

Cayla說鍾麗緹也會給她看自己的作品，除了《天龍八部》，也愛《人魚傳說》，並說：「媽媽以前會給我們看她演的美人魚，美人魚是我最喜歡的，她演過所有的角色之中，我特別喜歡美人魚，因為我小時候喜歡電影小美人魚，我就看，『這個是我媽媽嗎？』」（鄧穎琪攝）

活動尾聲，Christy也現身，並跟女兒受訪，她說剛剛在後台聽女兒講話，有紋有路很欣慰：「其實我覺得佢都唔錯，今年16歲，頭先默默喺後面聽佢講嘢，佢係唔錯，都係OK啊！佢自己都可以講嘢，我好Proud。」她出發前有跟Cayla說，今次首度有香港見面，有教她說話，教她講「唔該」、「多謝」以及兩者的分別。問到囡囡靚唔靚，她說：「當然靚啦！（記者：遺傳到你DNA。）你哋覺得呢？邊度最似呀？佢16歲仲會改，但係我覺得最緊要佢一定要好健康，開心，畀佢好多地方可以搵自己嘅身份，呢個好緊要。」

Christy說剛剛在後台聽女兒講話，有紋有路很欣慰：「其實我覺得佢都唔錯，今年16歲，頭先默默喺後面聽佢講嘢，佢係唔錯，都係OK啊！佢自己都可以講嘢，我好Proud。」（鄧穎琪攝）

談到Cayla很喜歡Christy演的美人魚，鍾麗緹爆大女Yasmine小時候看到她被捉走，攬住電視喊：「媽咪！唔好走呀！」問Cayla又有沒有哭，她說：「我小時候有說『媽媽在哪？不要走。』但是長大之後就說『哦，演的呀。』」對於會否母女檔拍戲，Christy透露女兒一直有casting，6歲時亦拍過戲，可惜冇上映，但表示：「如果有機會都想試吓，冇話特別要搵，但係如果有一個好嘅機會可以同佢一齊拍戲都好。（支持佢入行？）順其自然啦，佢都係想讀Business嗰啲嘢，我覺得如果有個好啱嘅project，好啱嘅電影角色，我都會俾佢試吓。」至於Christy自己，也表示很掛住香港觀眾，如果有適合的電視、短劇，她都希望參與，講到不如跟張家輝再合作，她說：「如果有角色好啱我，我都想呀。我想拍啲未拍過、特別、好得意嘅角色，我係好鍾意拍搞笑戲，希望今日你哋知道我係想拍戲呀！」

Christy自己，也表示很掛住香港觀眾，如果有適合的電視、短劇，她都希望參與，講到不如跟張家輝再合作，她說：「如果有角色好啱我，我都想呀。我想拍啲未拍過、特別、好得意嘅角色，我係好鍾意拍搞笑戲，希望今日你哋知道我係想拍戲呀！」（鄧穎琪攝）

Cayla指自己目前學業很忙，沒有拍拖，Christy說：「拍拖好平常，邊個唔拍拖？但我覺得而家俾佢Focus學啲嘢，讀書比較緊要啲，但係呢啲唔可以control。（記者：佢咁靚女，驚唔驚佢俾人呃呀？）嘩！你唔知佢個性格呀！我唔會驚呀，哈哈哈！」提到Christy有沒有教Cayla怎樣保護自己，記者即場模擬情景：「可以加你的微信嗎？」她馬上接到話：「我12歲！你走開！」之後Christy透露這是Cayla的真實經歷，幾年前她在商場等車，突然被30幾40歲的男人搭訕問她攞微信，Christy指女兒馬上裝傻：「微信是什麼？我沒有電話啊。我沒有手機啊，我才12歲。」所以她覺得女兒很精靈，不太擔心，又寄語：「女人無論什麼年齡，都要學會照顧自己。」

Cayla指自己目前學業很忙，沒有拍拖，Christy說：「拍拖好平常，邊個唔拍拖？但我覺得而家俾佢Focus學啲嘢，讀書比較緊要啲，但係呢啲唔可以control。（記者：佢咁靚女，驚唔驚佢俾人呃呀？）嘩！你唔知佢個性格呀！我唔會驚呀，哈哈哈！」（鄧穎琪攝）