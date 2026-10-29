東張西望｜人妻棄20年婚姻情陷渣男扮才俊呃感情：話幫霍震寰揸車

TVB節目《東張西望》昨日（28日）報道了一位已屆中年的楊小姐稱自己為一名男同事放棄約二十年的婚姻，後來才發現對方早已成家。她一度與男方老婆成為好姊妹，甚至借錢相助，最終卻因感情與金錢糾紛反目，鬧上小額錢債審裁處。

楊小姐稱自己為一名男同事放棄約二十年的婚姻。(節目截圖)

渣男花言巧語製初戀感

楊小姐原本過着照顧家庭、相夫教子的生活。約兩年前，公司新同事李先生的出現，令她重拾戀愛感覺。據她所述，李先生自稱曾任消防員、副導演，又從事金融工作：「日頭佢有份工就係佢話幫霍震寰揸車。」他更表示自己經常與大老闆洽談巨額生意，更展示與韓國明星的合照，令她覺得對方見識廣、人脈深：「真係冇諗到自己會識啲咁嘅人。」當時楊小姐與老公正處於冷戰，李先生的噓寒問暖，恰好填補了她的情感空缺。老公在她生日沒有表示，李先生卻送上一盒曲奇餅，令她感受到久違的關心：「真係好似初戀感覺。」他更寫下承諾書，答應不接觸其他女性，把金錢交由她管理，全力給她幸福。楊小姐因而決定離婚，投入這段感情。

李先生扮才俊呃楊小姐感情。(節目截圖)

探監揭穿大話男真面目

楊小姐無意中在李先生手機發現他與陌生女子的親密合照，並懷疑對方已有兒子。李先生卻解釋女子只是代母：「因為佢要當假結婚，代母生仔嗰隻，即係代價就係十萬元。」李先生解釋合照亦只是辦手續所需。說法雖然牽強，楊小姐仍選擇相信。據楊小姐表示，李先生其後因洗黑錢被判入獄四個月，她按他提供的電話聯絡蕭小姐，才揭開真相。蕭小姐傳來結婚證、兒子的出世紙及生活照，證明自己並非代母，而是李先生的老婆。楊小姐這才知道，對方曾稱老婆已離世八年的說法同樣不實。

楊小姐無意中在李先生手機發現他與陌生女子的親密合照，並懷疑對方已有兒子。(節目截圖)

大婆小三連線對抗渣男

兩名女子最初沒有勢成水火，反而因同受欺瞞而互相安慰，她們組成「大婆小三聯盟」一起對付渣男李先生。她們一起浸溫泉、探監，楊小姐甚至到蕭小姐家中留宿：「佢冇反應啊，好鎮定啊，我話畀佢聽，我同你老婆好熟喎，我仲去你屋企瞓喎。」楊小姐更指他是個很好的「演員」，一直是大話王。蕭小姐聲稱不會要這個衰人，更指「他係一隻狗」。蕭小姐稱把李生讓給楊小姐，自己多年已沒與他有性關係，蕭小姐表示與老公一起只是為了兒子，打算申請離婚及法援，亦曾透過語音訊息表示願意離開李先生：「我要去搵法院，所以呢我可以將佢送畀你，我唔要佢啦！」

大婆小三曾連線對抗渣男。(節目截圖)

大婆重投渣男懷抱爆錢債糾紛

楊小姐信以為真，不但協助蕭小姐找住所，更借錢給她。微信紀錄亦提到蕭小姐向楊小姐借了四萬九千元，亦有感謝楊小姐、承諾還款的內容；蕭小姐曾承認借了約五萬元。不料，李先生刑滿出獄後，蕭小姐卻搬回與他同住，楊小姐再次被排除在外。她表示已不想再接觸二人，只希望取回借款，因為這筆錢也是向媽媽借來的。她其後向小額錢債審裁處追討，不過就未有交代裁決結果。

大婆重投渣男懷抱。(節目截圖)

對簿公堂大婆反口拒認借錢

節目主持李旻芳陪同楊小姐到庭後，向李先生及蕭小姐追問。李先生即時離開現場，蕭小姐則否認與楊小姐熟稔，對借款紀錄表示不知情並質疑其真偽：「我唔知啊！唔係好姊姊喎，唔熟㗎喎！我老公出事，跟住佢就send信息畀我話我先生嘅錢喺佢嗰度，跟住我就去攞返筆錢。」但訪問時，蕭小姐疑似收到李先生的電話，之後便立即離開。李旻芳追問她為何楊小姐會替她付房租及指楊小姐是生命中貴人時，蕭小姐聲稱，當初談離婚是受楊小姐唆使。

李先生即時離開現場。(節目截圖)

蕭小姐與楊小姐反目成仇。(節目截圖)

街頭對質姊妹情徹底破裂

逃之夭夭的李生再致電蕭小姐，她保證不會牽連他：「唔會影響你嘅，你返屋企瞓覺。」不過楊小姐繼續咄咄逼人，蕭小姐亦還撃老公花在楊小姐身上的錢亦不止這個數目，雙方最終在街頭互相指責。 楊小姐登門要求李生交代，姊妹情徹底決裂，感情與金錢的糊塗帳明晚了結。