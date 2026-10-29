女神2｜郭珮文前度Ice飛半個地球求復合　突宣布回LA惹淘汰疑雲

TVB戀綜《女神配對計劃2》自播出後引起不少話題，「最強Body」郭珮文（Juliana）的前度俞鋆瑞（Ice）更跨越半個地球來港求復合，令到不少網民為之感動。郭珮文在節目中與Ice的互動更是不少網民所期待，但是Ice昨日（28日）突然在社交平台發文表示：「我回LA了，無獎竞猜我為什麼回LA。」

「最強Body」郭珮文（Juliana）的前度俞鋆瑞（Ice）更跨越半個地球來港求復合。(小紅書圖片)

Ice突然發文宣布回LA。(小紅書圖片)

萬聖節發文惹淘汰疑雲

隨後Ice用英文寫下：「I’m dressed as the devil because I’m usually an angel. Halloween is coming up, what are you guy’s costumes going to be?（我打扮成魔鬼，因為我平常都扮成天使。萬聖節快到了，你們打算扮成什麼呢？）」他指自己已回美國時，不少網民都猜測他回去的原因，更有人直指他是否已經被淘汰，與郭珮文復合不成功，所以回到美國。

Ice發文惹淘汰疑雲。(小紅書圖片)

Ice指自己已回美國時，不少網民都猜測他回去的原因。(小紅書圖片)

有人直指他是否已經被淘汰，與郭珮文復合不成功，所以回到美國。(小紅書圖片)

網民尋蛛絲馬跡估大團圓

網民紛紛留言猜測他回美國的原因，有網民猜他與郭佩文復合成功，所以收執東西跟隨郭佩文到香港：「帶了Ju那天宣傳的黑色翅膀」、「不拍大結局了嗎？」、「It is packing things which in LA, and bring them back to HK?」、「Go to LA and delivery your belongings to HK」、「為何返了LA，是否出局或Ju沒有和你復合很喜歡你們一對，希望真的能完成你們未完的故事支持你Ice」、「你看他頭上戴的頭飾和ju出席活動的一模一樣」。

網民尋蛛絲馬跡。(小紅書截圖)