許紹雄離世一年許惠菁發長文懷念惹淚：我從來冇試過咁耐冇得見你

資深藝人「Benz哥」許紹雄轉眼間已離世一年，其女兒許惠菁在這一年間轉變極大，她的生活、事業和感情都經歷了翻天覆地的劇烈轉變。許惠菁從一個被許紹雄萬般寵愛的小女孩，被迫在短時間內迅速成長為獨當一面的演藝新人。她昨日（28日）在社交平台發文懷念爸爸許紹雄：「爸爸，幾日前我先同媽咪講，由出世到依家，我從來冇試過咁耐冇得見你。媽咪答我依然當你去咗拍戲，我仲講笑話究竟有邊套戲咁犀利，片酬咁高，值得你離開我哋咁耐。」

許惠菁發文懷念爸爸許紹雄。(ig@charmainexhui)

許惠菁仍未習慣沒有爸爸的日子。(ig@charmainexhui)

韓國工作憶亡父 承諾努力向前行

許惠菁在文中細訴對許紹雄的思念，並告知他自己有努力生活：「啱啱去韓國做嘢，我哋見到件衫好襯你當時都有衝動想買咗佢送俾你，可惜現實就係咁殘酷。糊塗中嘅下一秒個人就清醒返，原來有咁耐冇見過你啦，我對未來依然好迷惘，但係我會一路記住你教過嘅所有事，繼續努力向前行，love you endlessly ❤️」

回流香港簽約阿Bob 延續父親正能量

2025年10月28日一直視許惠菁為掌上明珠的爸爸許紹雄因病離世，她坦言那段時間生活節奏被打亂，被迫在極短時間內「很不舒服地成長」。但到了2026年，她收拾心情，決定把父親「令人發笑、帶來正能量」的精神延續下去。許惠菁過去幾年在新加坡經營烘焙和餐飲生意，但這一年她將重心全面回流香港，並在2026年初正式簽約加盟林盛斌（Bob）旗下的棋人娛樂，進軍司儀和主持界。

許惠菁曾在新加坡開鋪，l許紹雄同老婆不時都會落去刲幫手。(IG圖片）

許惠菁在2026年初正式簽約加盟林盛斌（Bob）旗下的棋人娛樂，進軍司儀和主持界。(ig@chessman_hk)

刪婚紗照傳婚變 疑搭上猛男迎新戀情

許惠菁2023年底與銀行界才俊Shane Sim結婚，但今年她被網民發現社交平台上的婚紗照已經全部清空。雖然去年已經傳出她與老公婚變的消息，但她一直都以「現階段工作為重」來避談婚姻，老公亦在5月後未出現過在她社交平台。除此之外黎芷珊更在聚會中揚言介紹「筍盤」王嘉爾予她認識，間接坐實其單身近況。不過到了8月，她被拍到與《戀愛等高線》的真人騷猛男林澤謙（Him）高調約會並且在網上甜蜜互動，疑似已走出失婚陰霾，迎來新戀情。

許惠菁2023年底與銀行界才俊Shane Sim結婚。(IG@charmainexhui)