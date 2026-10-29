雪梨罕談被前度盧偉力未拍拖要求瞓一晚　分手後竟娶閨蜜黃曼凝

現年61歲、憑1995年無綫版《神鵰俠侶》獲封為「最美李莫愁」的資深藝人雪梨（原名嚴慧明），近日作客HOY TV訪談節目《九運會客室2》，接受主持人伍詠薇及李凱賢（Brian）訪問。雪梨在節目中大方分享與已故徐少強及幕後人盧偉力的情史，更自認曾經「戀愛腦」，不過自與徐少強分手後不願再投入太多感情。

雪梨近日作客HOY TV節目《九運會客室》，大爆昔日拍劇的驚險經歷。（影片截圖）

雪梨讚徐少強是個負責任的父親

憶起與徐少強的關係，雪梨坦言兩人分開時雙方難以溝通，但最終選擇放下執著、放過自己。她透露當時為避免情緒波動而選擇暫時不與對方見面，直到慢慢平復後才主動破冰，相約與仔女見面。其後雪梨帶著子女移居加拿大，她指雖然徐少強不是好情人，但盛讚對方出錢撫養一對子女，是個負責任的父親。

雪梨指雖然徐少強不是好情人，但盛讚對方出錢撫養一對子女，是個負責任的父親。（影片截圖）

雪梨爆被盧偉力要求「瞓一晚」

雪梨在節目中首次爆出1997年，與一度談婚論嫁的舞台劇導演兼學者盧偉力當年因舞台劇結緣的相戀經過。她透露排練舞台劇期間，留意到對方襪子穿了洞，便貼心地買了襪子作禮物給對方，而這個窩心的舉動令男方非常感動，兩人亦而互生情愫。隨著感情發展，雪梨透露盧偉力曾對她提出「可唔可以上嚟我屋企瞓一晚？」的大膽要求，希望藉此證明自己是值得託付終身的人。

雪梨在節目中首次爆出1997年，與一度談婚論嫁的舞台劇導演兼學者盧偉力當年因舞台劇結緣的相戀經過。（影片截圖）

雪梨指當時聞言後感到疑惑，隨即追問對方原因，而盧偉力則一臉真誠地表示：「佢話『我想俾你感受下我係咩人，瞓一晚啫。』」雪梨亦爽快答應。主持伍詠薇以為兩人當晚會發生親密關係，豈料雪梨笑指對方全程沒有任何越軌行為，睡了一晚後吃早餐然後回家。雪梨搞笑指：「係咪玩嘢，你做乜X嘢呀？」後來才明白對方是想展現自己正人君子一面。

雪梨爆被盧偉力要求未拍拖就要「瞓一晚」。（影片截圖）

同居後盧偉力大男人的一面才現形

雖然與盧偉力拍拖數年並曾走到訂婚的階段，但雪梨爆出兩人同居後，對方的控制欲及大男人的一面才現形，令她感到窒息的束縛感。她提到盧偉力因為極度迷信而反對雪梨在睡房內擺放驚慄小說：「佢會即刻好大反應『即刻拎出去！』佢十分之迷信，佢覺得擺本鬼書喺度，會有嗰啲嘢囉。」就連個人喜好亦遭對方控制，例如買音響不可以有卡拉OK，更不讓雪梨唱歌及吸煙，而雪梨則要負責煮飯、洗衫、執屋等家頭細務，更提出叫雪梨戒煙：「佢又覺得要改變我思維，但用行動去改變我。先食一口（煙），就擺低，然後就望住你『嗯，食少啲好啲』，我就覺得，哇，你已經干預我嘅人生自由啦，已經唔係情侶咁！」

雪梨指同居後，盧偉力大男人的一面才現形，令自己感到被束縛。（影片截圖）

分手後盧偉力竟娶前度閨蜜黃曼凝

雪梨與盧偉力分手，閨密黃曼凝竟與男方相戀，更結為夫妻。雪梨透露當年宣布分手時，黃曼凝亦在現場目擊。當伍詠薇好奇追問，當時黃曼凝是否有介入她與盧偉力的戀情時，雪梨表示：「我唔知！應該冇嘅。」由於分手後雪梨徹底與黃曼凝及盧偉力斷絕來往，直至多年後才得知兩人已婚的消息，並表示從來沒有嬲兩人。

伍詠薇好奇追問，當時黃曼凝是否有介入她與盧偉力的戀情時，雪梨表示：「我唔知！應該冇嘅。」

雪梨透露黃曼凝婚後兩人曾在某個場合相遇，黃曼凝因自覺尷尬而主動向雪梨致歉：「黃曼凝同我講對唔住，我話『做咩對唔住啊？Sorry咩啫。我知道好耐啦，唔使講啦』。」不過雪梨指與黃曼凝自此有再聯絡，淡然面對昔日閨密與前度結婚一事。