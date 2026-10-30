陳惠敏最新近況曝光　拎拐杖要人攙扶步履蹣跚令人心酸

現年82歲的香港資深武打影星陳惠敏，近年健康狀況一直備受外界關注。近日，一段關於陳惠敏的最新影片曝光，畫面中他出行時需要依賴拐杖並由旁人攙扶。



背部有龍、左青龍右白虎、胸前雙鷹的紋身，是陳惠敏的特性之一。（電影截圖）

雖然拳王陳惠敏最經典肯定是《古惑仔》電影演過東星駱駝。

撐拐杖現身 需旁人全程攙扶

從曝光的影片可見，陳惠敏身穿黑色西裝外套、內搭白恤衫，頭戴黑色鴨舌帽。他右手拄著拐杖，左手則由一名身穿啡色上衣的男子全程緊緊攙扶。陳惠敏身形略顯消瘦，步履緩慢且略顯蹣跚，隨後在旁人的陪同下，慢慢步向停泊在路旁的黑色七人車。

陳惠敏近況曝光。（片段截圖）

撐住拐杖。（片段截圖）

要有人扶。（片段截圖）

行得慢。（片段截圖）

近年健康屢亮紅燈 曾戰勝癌症及接受手術

翻查資料，陳惠敏近年的身體狀況曾多次亮起紅燈。他在2020年曾中風並確診肺癌，其後在2021年再患上腦癌，需接受長時間的治療。雖然經過醫治後情況穩定，但他的雙腳及行動能力大不如前。2024年，他因髖關節問題需要接受手術，此後出行多需要依靠拐杖輔助。

昔日「江湖大佬」雄風不再 網民感慨祝保重

在2026年8月，陳惠敏曾親自拍片向大眾交代近況，當時他坦言自己的身體狀態「麻麻哋」（一般），並明確指出最主要的問題是出在雙腳上。是次曝光的影片客觀地反映了他目前的活動能力受限，與他早前所述的健康狀況吻合。不少影迷看到昔日在銀幕上形象硬朗的「江湖大佬」如今步履蹣跚，都感到相當惋惜，並祝願他好好保重身體。