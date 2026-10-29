你的保安｜靚仔「羅宋湯」選校草入行　洋名Meaning竟關古天樂事

HOY處境劇《你的保安 李寶安》近日成為熱話，昨晚（28日）播出的第三集更迎來新面孔！後生靚仔的王耀宏（Meaning）空降「臨海峰」保安部，飾演隱世富二代「羅宋湯」，孭飛孭足一整集，其高顏值配上傻更更喜感演出，演技稚嫩但仍討喜。現實中的Meaning，實際上參加試當真校花校草入行，除了獲古天樂親自欽點做「班長」之餘，原來就連他的獨特英文名「Meaning」都因為古天樂而起！

王耀宏近日在HOY處境劇《你的保安 李寶安》飾演保安。（IG@wongywww）

與曾睿智、李尚正、妹頭一樣都屬於「臨海峰保安部」成員。（IG@wongywww）

Meaning飾演的太子爺羅宋湯空降臨海峰保安部。（HOY）

Meaning要不斷隱瞞藏「太子爺」身份。（HOY）

第三集Meaning孭飛孭足一整集，其高顏值配上傻更更喜感演出，演技稚嫩但仍討喜。（HOY）

Meaning今年23歲，外型高大又靚仔。（IG@wongywww）

真身係科大金融高材生 遠赴高麗大學商學院進修

Meaning於劇中角色是外國回流的高學歷二世代，原來現實中的一樣是內外兼備學霸。23歲的他畢業於香港科技大學金融系，求學期間曾隻身遠赴韓國頂尖學府高麗大學的商學院深造進修，是貨真價實的「高材生」。

Meaning畢業於香港科技大學金融系，求學期間曾隻身遠赴韓國頂尖學府高麗大學的商學院深造進修。（IG@wongywww）

原暫名「Ivan」獲古天樂考牌 5秒急中生智成就「Meaning」

Meaning的演藝之路始於2022年參加《試當真》主辦的選秀節目《校花校草2022》，他獨特的藝名「Meaning」出自古天樂的一場即興考驗。當時古生化身「Mr.Koo」，他見Meaning的名字是「Ivan（暫名）」，問他是否沒有英文名，之後說：「我數五聲，你一定要講個英文名俾我聽，但呢個一改咗以後唔變得，1、2、3、4……」就在古生準備數第5聲之際，他終急中生智吐出一句：「Meaning！」古生頗為欣賞說：「唔係吖，好有意思呀呢個名。Meaning Wong 幾好吖！幾好吖！」之後他更憑著Meaning的表現，選他為「男班長」。

Meaning的演藝之路始於2022年參加《試當真》主辦的選秀節目《校花校草2022》。（IG@wongywww）

當時古生化身「Mr.Koo」，他見Meaning的名字是「Ivan（暫名）」，問他是否沒有英文名。（YouTube@試當真）

古生說：「我數五聲，你一定要講個英文名俾我聽，但呢個一改咗以後唔變得，1、2、3、4……」（YouTube@試當真）

就在古生準備數第5聲之際，他終急中生智吐出一句：「Meaning！」（YouTube@試當真）

古生頗為欣賞說：「唔係吖，好有意思呀呢個名。Meaning Wong 幾好吖！幾好吖！」（YouTube@試當真）

從此王耀宏就變了「Meaning Wong」，亦曾被叫「Mean0」。（YouTube@試當真）

他更憑著Meaning的表現，獲古生欽點成為「男班長」。（YouTube@試當真）

拍廣告兼殺入《選角》四強 終憑新劇入屋突圍

雖然Meaning最終在《校花校草》以第7名止步，但他憑藉出眾外貌與親和力，出道以來都有廣告、MV拍攝，前年更毅然參加ViuTV演技選拔真人騷《選角》，表現出驚人進步幅度，成功過關斬將、擊敗眾多對手殺入男演員最後回合，之後更有份拍攝ViuTV劇集《日落下的彩虹》，飾演年青版栢天男；如今在新劇《你的保安 李寶安》中改行喜劇路線，更成為保安隊要員之一，第三集獨力擔大旗，相信將來一定愈來愈多fans。

雖然Meaning最終在《校花校草》以第7名止步，但他憑藉出眾外貌與親和力，出道以來都有廣告、MV拍攝。

前年Meaning更毅然參加ViuTV演技選拔真人騷《選角》，表現出驚人進步幅度，成功過關斬將、擊敗眾多對手殺入男演員最後回合。（ViuTV）