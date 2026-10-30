鄧兆尊自爆想退出明星足球隊感嘆只係執頭執尾：覺得自己冇乜用

藝人鄧兆尊近日在一段影片中分享自己參與香港明星足球隊的經歷，自爆曾經萌生退隊念頭。鄧兆尊回憶自己早於九十年代已經加入明星足球隊，資歷甚至比羅家英（家英哥）還要深。

鄧兆尊入隊早過家英哥。（片段截圖）

資歷深過羅家英 昔日做後勤嘆「沒甚麼用」

他透露，當年剛加入球隊時自己只是做「不懂事的小弟」，鮮有落場踢球的機會。他多數時間只能在場邊幫忙撿球、收拾物資做後勤工作，或者充當啦啦隊。隨著時代變遷與球隊制度的改變，經歷了球隊幾個不同世代的鄧兆尊坦言，確實有一段時間想過退出明星隊。他表示當時覺得自己「沒甚麼用」，不想白白佔著球隊的位置。

鄧兆尊自爆曾想退出明星足球隊。（片段截圖）

鄧兆尊指「覺得自己冇乜用」。（片段截圖）

自嘲被「手銬」鎖住

除了在球隊中的定位，鄧兆尊亦半開玩笑地提及自己的家庭狀況，形容家裡有「越來越多手銬鎖住我」，令他沒有辦法出門。他笑言自己曾試過帶著「手銬」在星期三去練球。

驚爆患不治之症已立遺囑 坦然面對人生變化

鄧兆尊近期在出席公開活動時曾透露，自己最近瘦了十幾磅，主要是因為近期工作繁忙，需要到不同節目接受訪問。事實上，現年59歲的鄧兆尊早前曾對外公開其健康狀況，坦言在去年（2025年）罹患了無法根治的疾病，導致右手出現麻痺及影響說話能力，他亦因此透過手機備忘錄立下遺囑，提前作好安排。儘管健康曾受影響，鄧兆尊目前依然活躍於幕前，近期更在網上節目中大方分享自己的生理機能狀況以及與三位紅顏知己的生活點滴，以坦然態度面對歲月變化。