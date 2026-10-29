單立文回應雷頌德指《開心速遞》班底貴要換血：多個話題咪幾好

單立文（豹哥）日前接受好友雷頌德（Mark）訪問時，談到TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》告一段落。當被問到完結原因時，豹哥語帶玄機笑問：「你想聽真話定假話？」 雷頌德好奇詢問《開心速遞》為何突然結束，單立文就意味深長訪問「你想聽真話定假話？」，言下之意似另有內情；言論一出引起大批網民好奇心。其後，雷頌德亦於社交平台回覆網民，指「原本班底演員價錢高」。部分網民據此推測，TVB或為節省製作成本而安排換血或結束劇集。單立文今日（29日）和太太胡蓓蔚出席TVB《夫妻肺片2》開鏡拜神時，親自回應。

單立文和太太胡蓓蔚今日（29日）出席TVB《夫妻肺片2》開鏡拜神。（葉志明 攝）

回應雷頌德「演員價錢高」傳聞：等大家茶餘飯後燒下腦

豹哥受訪時，談到他在訪問中一句「想聽真話定假話」，加上雷頌德「補刀」：「原本班底演員價錢高」，令人對《開心速遞》的完結真相無限聯想。胡蓓蔚笑說：「阿Mark而家做咗TVB高層啊？」豹哥對此無奈笑言：「我只係講咗『想聽真話定假話？』呢句之嘛。其他你哋自己諗囉，呢句說話就係等你哋燒腦囉。你睇下幾好，等大家茶餘飯後有啲嘢燒下。基本上我冇講過嘢，係你哋喺度燒。」

但Mark似很實在地回覆網民：「原本班底演員價錢高」。豹哥笑說：「都係佢猜測之嘛，唔關我事，我全程都冇講過！（有冇鬧返Mark亂講嘢？）我鬧佢做咩啫？畀啲空間你哋猜測下之嘛。茶餘飯後多個話題咪幾好。（而家大家都好似變咗Mark所講嘅？）好似風水先生話叫你斬咗隻腳，唔通你又信佢咩？唔得嘅呢啲嘢。」豹哥表示很感謝大家一直留意和支持《開心速遞》，但強調自己從未講過相關言論，「唔關我事啊！」

單立文回應近日好友雷頌德指《開心速遞》完結是因為「原本班底演員價錢高」的講法。（葉志明 攝）

傳每集片酬高達$5,500 豹嫂驚爆：老公只係畀三位數我

此外，早前網上曾流傳《開心速遞》演員的片酬名單，當中指豹哥每集片酬高達5,500港元。胡蓓蔚驚訝說：「邊個傳㗎？咁多？老公你收埋咗啲錢去邊？」豹哥聽到後笑笑口，並反問：「傳喎？傳你哋都信嘅？唔好信呢啲嘢。」胡蓓蔚亦透露豹哥只給她三位數字酬勞：「我老公只係畀咗三位數字我，所以我以為佢人工就係三位數字。」

傳每集片酬高達$5,500 豹嫂驚爆得3位數。（葉志明 攝）

未獲通知客串新劇 透露「丹爺」劉丹最新近況

問到豹哥有沒有收看《三代同糖》？他直言沒有。胡蓓蔚解釋因兩公婆最近經常出街。至於可以機會像三太樊亦敏和KC歐瑞偉那樣回去客串？豹哥表示：「我冇接到order，我接到第一時間通知你。」

另外，談到《開心速遞》核心人物「丹爺」劉丹的近況。豹哥稱兩公婆有約丹爺出來飲茶，身體狀況非常良好，多謝大家問候丹爺。現在兒子劉愷威又拍拖，會否笑得特別甜？豹哥一貫搞笑說：「我又代劉愷威多謝你。見到丹爺健康我哋就開心了。」