韋家雄自爆坦承曾靠神級導演哥哥韋家輝光環　監製睇名即畀主角位

無綫（TVB）演員韋家雄近日在社交平台出片，分享入行初期的經歷，以及與著名編劇兼導演哥哥韋家輝的兄弟關係。他坦言經常被問及是否韋家輝的弟弟，並大方承認初入行時，確實曾因哥哥的名氣而獲得做主角的機會。



韋家雄入行37年。（IG@wai_kar_hung）

韋家輝為是韋家雄的哥哥。（梁碧玲 攝）

入行自帶光環 監製睇名即畀主角位

韋家雄透露，當年是他自己去報考訓練班入行的，因為覺得無綫電視（TVB）難度較高，所以選擇考入亞洲電視（ATV）。被問到會否因為哥哥的關係而更容易獲得演出機會，他直認確實有人因為哥哥而給予機會。他憶述在訓練班還未畢業時，監製梁建璋因為看到「韋家雄」這個名字，聯想起韋家輝，加上曾在韋家輝口中聽過他，確認他是其弟弟後，便找他擔任一套單元劇的男主角。不過，韋家雄坦言當時一埋位演出，就發覺自己的演技根本不行。

韋家雄自爆坦承曾靠哥哥韋家輝光環。（片段截圖）

監製睇名即畀單元主角位。（片段截圖）

監製睇名即畀單元主角位。（片段截圖）

拒演《一個字頭的誕生》 堅拒「靠大佬」

雖然曾因哥哥的名氣而獲得主角席位，但韋家雄強調不想依賴哥哥的光環。他透露韋家輝在籌備第一部創業作《一個字頭的誕生》時曾找他演出，但他最終拒絕了。韋家雄解釋，只要演過一次，這一輩子都會被人說他是「靠大佬」，因此兩兄弟至今在戲劇上從未合作過，僅在TVB節目《童年回家》中一起參與過。

兩人僅在TVB節目《童年回家》中一起參與過。（片段截圖）

拒絕哥哥邀演《一個字頭的誕生》。（片段截圖）

獲劉青雲大讚演技 誓言永遠靠自己

對於外界認為他應該向哥哥學習或靠其關係，韋家雄認為兩兄弟的專長屬於不同範疇，哥哥擅長寫劇本和做導演，而自己則是做演員。他表示哥哥甚少刻意稱讚他，兩人私下亦很少談及工作，但哥哥曾向他轉達劉青雲的評價，指劉青雲讚他演戲很自然。韋家雄對此感到高興，但強調不能因此沾沾自喜，認為做任何事都必須有付出，並且永遠要靠自己。他指出，只有靠自己才能發現錯誤，如果因為他是韋家輝的弟弟而令導演不敢罵他，他便無法知道自己錯在哪裡，所以堅持凡事要用雙手去創造。