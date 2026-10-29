蔣家旻回應《璀璨之城》半裸鴛鴦浴　駁斥監製自肥傳聞爆老公反應

人妻蔣家旻近日在《璀璨之城》劇中與黃子恒上演「半裸鴛鴦浴」激情浴室戲，引起熱議，不少網民好奇蔣家旻老公睇到有何反應，今日她出席TVB節目《夫妻肺片2》開鏡拜神時，親自解答大家。

（左起）楊明、林盛斌、胡蓓蔚、單立文、胡諾言、賴慰玲、蔣家旻、莊思明（葉志明攝）

蔣家旻今日（29日）出席《夫妻肺片2》開鏡拜神活動。（葉志明攝）

蔣家旻脫去衣服露出白滑玉背，再緩緩走到浴缸中。（節目截圖)

蔣家旻受訪時談到劇中先大露背，接住再與黃子恒鴛鴦戲水的場口。（葉志明攝）

澄清鴛鴦戲水「唔激情」 事前與導演溝通充分

蔣家旻受訪時談到劇中先大露背，接住再與黃子恒鴛鴦戲水的場口。她指過程並不如外界想像般激情：「唔激情！睇落啫！本身劇本已經有（露背），拍攝之前我都睇過劇本。因為導演之前合作過，所以喺開拍前兩、三天，通告差唔多確定時，導演亦主動聯絡我，提前傾當日會點樣拍。因為佢好明白女演員一定會緊張和有壓力，我哋亦都係有做足安全措施，嗰場嘅處理方法係簡單啲，溝通非常良好。」

蔣家旻澄清鴛鴦戲水「不激情」。

蔣家旻談到鴛鴦戲水一幕：「導演之前合作過，所以喺開拍前兩、三天，通告差唔多確定時，導演亦主動聯絡我，提前傾當日會點樣拍。因為佢好明白女演員一定會緊張和有壓力，我哋亦都係有做足安全措施，嗰場嘅處理方法係簡單啲，溝通非常良好。」（葉志明攝）

對於網民質疑監製是否「自肥」刻意加插此類戲份，蔣家旻表示：「冇啲咁嘅事！我自己覺得，始終我哋最清楚個劇本，劇本係網絡上，或者圈外人都唔會知嘅。我哋拍嘅時候，或者收到劇本時都係好清楚個內容係點。」

對於網民質疑監製是否「自肥」刻意加插此類戲份，蔣家旻表示：「冇啲咁嘅事！我自己覺得，始終我哋最清楚個劇本，劇本係網絡上，或者圈外人都唔會知嘅。我哋拍嘅時候，或者收到劇本時都係好清楚個內容係點。」（葉志明攝）

老公體諒工作 尊重另一半不刻意賣弄性感

被問到身為人妻，拍親熱戲老公會否更擔心？蔣家旻笑言早已向對方「備案」：「佢知啊！我睇劇本時有同佢講。（老公咩反應？）佢比較理性，知道呢個係我嘅工作需要。作為演員要演好角色，佢非常體諒和明白。（有冇要喺屋企排一次戲先？）唔需要啦，哈哈！我個人平時唔開工嘅時候好Hea㗎咋，唔好叫我做呢啲。」

蔣家旻一早已向老公「備案」，透露：「佢比較理性，知道呢個係我嘅工作需要。作為演員要演好角色，佢非常體諒和明白。」（葉志明攝）

蔣家旻以往曾拍攝大尺度戲份，問到當時拍攝有否遇過「臨時加戲」的情況？她斬釘截鐵地說：「冇嘅！冇嘅！全部都係劇本已經寫好曬。」至於婚後接拍親熱戲會否調整尺度？蔣家旻坦言：「我覺得結婚之後，市場可能唔同咗啦，大家應該唔會想睇一個人妻去拍一啲太過激烈嘅戲吧，拍古裝打打殺殺會適合啲。（老公會唔會都叫你錫身啲？）其實我一直以嚟都錫身㗎，只不過係劇情需要。而家結咗婚了，我都會去尊重另一半，即使有少少性感都會跟佢講聲，互相尊重。」

蔣家旻以往曾拍攝大尺度戲份，問到當時拍攝有否遇過「臨時加戲」的情況？她斬釘截鐵地說：「冇嘅！冇嘅！全部都係劇本已經寫好曬。」（葉志明攝）