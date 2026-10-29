甘比獲封為「Slasher」典範　向Gen Z學習：有不受自我限制的勇氣

全球首創以淋巴科學為靈感的殿堂級護膚系列Clé de Peau Beauté SYNACTIF，近日延伸至藝術領域，將護膚品化作一場前所未有的沉浸式藝術鉅作。盛會特別邀請華人置業集團行政總裁兼執行董事、本地鈎織手作品牌及時裝品牌創辦人兼品牌設計師陳凱韻 （甘比） 優雅現身，聯同一眾城中名流：何鍶珩、林心兒、林煒珽、柳王明琪、告津瑜、張翡玶、張燊悅及崔乘飛等，一同漫步於光影交織的夢幻花園之中，共同見證肌膚的極致煥變。

華人置業集團行政總裁兼執行董事、本地鈎織手作品牌及時裝品牌創辦人兼品牌設計師陳凱韻 （甘比） 優雅現身，聯同一眾城中名流：何鍶珩、林心兒、林煒珽、柳王明琪、告津瑜、張翡玶、張燊悅及崔乘飛等，出席品牌活動。

身兼CEO設計師及三孩之母 向Gen Z學習斜槓：不受自我限制

甘比一直是城中獨立知性女性的代表，身兼CEO、慈善家、本地鈎織手作品牌創辦人及時裝品牌設計師，同時亦是三名孩子的母親，堪稱現代「Slasher（斜槓族）」的完美典範。當談及這個稱號時，甘比大方分享道：「好開心大家給予這個稱呼！其實我沒有特別去想自己是不是甚麼『典範』，我只是覺得人生的可能性有很多，不應該給自己設限。對我來說，『Slasher』這個字背後最重要的意義，不是『身兼多職』的忙碌，而是『不受自我限制的勇氣』。 尤其是近年看到很多Gen Z年輕人，既有自己的正職，又去發展副業或藝術興趣，我覺得這是一件好美好、好有生命力的事情。只要你對世界保持好奇心，勇敢地跳出舒適圈，每個人都可以擁有屬於自己的多重精彩人生。」

甘比一直是城中獨立知性女性的代表，身兼CEO、慈善家、本地鈎織手作品牌創辦人及時裝品牌設計師，同時亦是三名孩子的母親，堪稱現代「Slasher（斜槓族）」的完美典範。

甘比謙稱不是Slasher典範：「『Slasher』這個字背後最重要的意義，不是『身兼多職』的忙碌，而是『不受自我限制的勇氣』。 尤其是近年看到很多Gen Z年輕人，既有自己的正職，又去發展副業或藝術興趣，我覺得這是一件好美好、好有生命力的事情。」

分享時間管理秘訣：專注與平衡

於不同領域均追求極致的甘比，面對繁重日程，她笑言：「大家總覺得我每天時間不夠用，要兼顧企業管理、照顧小朋友，現在還要加上時尚品牌的設計，日程確實非常緊湊。但如果說我『做得好』，秘訣其實只有兩個字：『專注』與『平衡』。當我在處理公務時，我就全心work hard；當我陪伴孩子時，我就百分百享受做媽媽的時光；而當我回到自己的設計世界時，那就是我心靈的充電時間。」

甘比：「如果說我『做得好』，秘訣其實只有兩個字：『專注』與『平衡』。當我在處理公務時，我就全心work hard；當我陪伴孩子時，我就百分百享受做媽媽的時光；而當我回到自己的設計世界時，那就是我心靈的充電時間。」

每日堅持留Me Time 適時整理自己

談及每天屬於自己的me time，甘比堅持無論生活有多繁忙，每日早晚一定要抽時間進行護膚以保持最佳狀態：「女人無論幾忙都好，一定要懂得為自己按下暫停鍵。我很相信身心靈的平衡。」她深信，真正的狀態是懂得適時整理自己、照顧自己，再以最佳狀態迎接每一個新挑戰。對於今次淳美之境展覽，甘比分享道：「由國際光影大師 Akiko Yamashita 精心打造的夢幻花園令人歎為觀止，為我帶來了靈感啟發，期望日後作品能夠融入大自然的流動線條與舒適觸感。」