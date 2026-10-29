胡杏兒陳坤出席珠寶藝術展上海揭幕禮　佩戴品牌高級珠寶璀璨登場

於上海「一念生光」珠寶藝術展於10月28日揭幕，邀得品牌代言人陳坤、王安宇，以及藝人胡杏兒、唱作歌手王若琳璀璨現身，共同見證展覽開幕。

胡杏兒見證展覽開幕。

陳坤藉珠寶道出人生韌性

品牌代言人陳坤在開幕儀式上分享對「一念生光」的體會：「對我來說，『一念』是內心最初、也最真實的選擇。很多力量不是來自外界，而是在不斷行走、經歷和向內探索之後，慢慢從心裏生長出來。光不一定耀眼，也可以是沉靜而篤定的。展覽中不同的生命姿態，其實也是我們生命裏的不同狀態，希望大家能透過自己的經歷，在這裏找到自己的光。」

陳坤被問到人生經歷的累積，他表示就彷如活動佩戴著的 Weave 竹夢作品層層交織的結構：「它看似柔軟，卻有很穩定的力量。每一條線單獨看都很簡單，交織在一起之後，才形成完整而有秩序的形態，就像每一次行走、選擇和沉澱，最終都會成為自己的一部分。真正的從容不是沒有變化，而是在變化之中，仍然保有內心的韌性和方向。」

王若琳於晚宴獻唱《Can’t Take My Eyes Off You》及《親密愛人》。

王安宇以「一念」說演員初心

同為品牌代言人王安宇將「一念」形容為決定向前嘗試的那一刻：「很多時候不一定已經看清終點，但只要認定方向，就願意一步一步走下去。每一次嘗試和累積，都會讓我更清楚自己想成為怎樣的人，也成為繼續前進的力量。」

胡杏兒分享珠寶配搭心得

近年轉戰內地市場的胡杏兒特別佩戴了 YuYu 系列亮相。正修讀電影電視製作專業碩士的她，近年持續嘗試不同類型作品及角色。她分享：「入行多年，我一直相信演員最重要的是不斷成長和突破自己。相比角色份量，我現在更重視劇本和角色本身所承載的故事，只要遇到能夠打動我的作品，我都願意嘗試。正如今天欣賞到的珠寶作品一樣，真正令人難忘的往往不只是外在的光芒，而是當中蘊含的故事和情感。希望自己未來都能夠保持對表演的熱情和好奇心。」

被問到出席活動時與日常珠寶配搭，她指：「很多人都會先挑選穿着什麼服飾，再去挑選珠寶，但是我一般都是先考慮當天希望呈現一個怎麼樣的個性，先挑選穿戴什麼珠寶，再配搭不同的服飾，讓珠寶成為主角。」

品牌代言人陳坤在開幕儀式上分享對「一念生光」的體會。

王若琳以歌聲串連心動與陪伴

王若琳於晚宴獻唱《Can’t Take My Eyes Off You》及《親密愛人》，她分享：「我覺得這兩首歌跟珠寶很貼近。《Can’t Take My Eyes Off You》很像鑽石，讓人目不轉睛；《親密愛人》則讓我想到今天在周生生『兼融』展區看到的人生旅程，是一種陪伴、守護，以及經得起時間的愛。」