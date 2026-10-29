林盛斌爆張致恒屢借錢一蚊未還過　苦笑自認「戇居」：佢早排仲嚟

阿Bob林盛斌今日（29日）於電視城出席《夫妻肺片2》開鏡拜神。期間談到張致恒（Steven）頻繁傳出欠債、甚至自爆欠債達七位數一事時，身為債主之一的阿Bob，聽到「張致」兩個字已即時向後連退四步，他激動表示：「我見關智斌又講完、阿Sa（蔡卓妍）又講完，諗住我唔使面對，但今日始終都係要面對。」阿Bob更即場大爆，原來Steven早前仍有私下聯絡他，企圖再次開口借錢！

阿Bob林盛斌今日（29日）於電視城出席《夫妻肺片2》開鏡拜神。（葉志明 攝）

身為債主之一的阿Bob，聽到「張致」兩個字已即時向後連退四步，他激動表示：「我見關智斌又講完、阿Sa（蔡卓妍）又講完，諗住我唔使面對，但今日始終都係要面對。」

見證Steven出道至落魄 Bob心疼：每次選擇都好似行錯路

阿Bob表示自己與Steven認識多年，早在對方剛出道的Boy'z時期，當時他任職DJ時，兩人已非常熟悉，私下更會一起出去玩、打麻將。看著對方一路走來的變化，阿Bob 坦言感到十分可惜與心痛：「見住佢嘅人生，之前 Boy'z 嗰陣時真係幾好㗎嘛，到之後發生好多事。我睇到都覺得好可惜、好心痛，好似佢每一個選擇都做錯咗，每一個決定都行錯咗。」

阿Bob出於同情多次伸出援助。（葉志明 攝）

借完又借未還過一蚊

談到Steven向他借錢，Bob坦承有好幾次：「幾多錢就唔講啦，雖然個數目唔係話好大，嗰陣佢都講到好陰公嘅，正如阿Sa話，當畀小朋友利是錢，我都係呢一樣嘅感覺。因為你養幾個都唔容易，再加上未有好大收入嘅時候，都會替佢有啲擔心，咁你講到自己當時嘅環境好差，屋企嘅經濟狀況支持唔到嘅，作為朋友咪幫下手。我覺得江湖救急，呢啲嘢真係好閒。但你都要有少少承諾，原來你借咗係會還，都叫做上等人、君子。」

提到他五年前曾提及Steven欠債，這五年來 Steven有否還過一蚊？Bob苦笑並明確表示都有一刻想過「佢會唔會還㗎呢？」但結果：「都真係冇嘅。」

阿Bob坦言張致恒至今一蚊都沒有還過。（葉志明 攝）

在 Steven 接二連三地，去到第四次開口借錢後，Bob亦開始感到無奈，「唉，我覺得真係唔得㗎喇。我自己都要搵個位停呀，我啲錢都係辛苦搵返嚟㗎嘛，搣開都係有血有汗。所以我覺得去到而家呢個地步，我都覺得成件事好可惜。」

阿Bob說見到Steven在訪問中說會努力去還錢給不同的朋友，他亦希望對方真的「努力啲」，可能暫時娛樂圈未有什麼工作，便在外面多打幾份工，或做兼職：「我身邊都有人努力去還錢，打一份工唔得打兩份、三份，中間做 Part-time，係好努力嘅。我希望佢都係，見到佢咁慘嘅時候，我自己都覺得好可惜。」

爆Steven早排仍有私下聯絡他 企圖再次借錢

問到二人有多久沒聯絡？阿Bob大爆：「佢有聯絡我嘅。」追問對方是想再問他借錢，還是怎樣時？阿Bob 長嘆一口氣：「唉！（阿Sa說身邊仲有啲朋友有幫Steven？）咁最後嗰次我就冇了，早排再嚟嘅時候，我就覺得唔好再咁（借）了，唔好意思。（佢有冇承諾還？）咁佢梗係有咁同我講啦，但我之前就係選擇咗信任，所以先一次又一次，我都覺得自己有少少戇居㗎了。但我真係當佢朋友先咁早。」

阿Bob直言如阿Sa所說，當給小朋友利是錢。（葉志明 攝）

對於網民指Steven常拿小朋友出來情緒勒索。阿Bob稱這正是他的痛點，讓他難以拒絕：「某程度上，佢明白到可能呢樣嘢係最打動到我。佢同我講話『屋企冇飯開、交唔到租』，咁你咪努力囉。但佢講到屋企連小朋友奶粉、尿片都未夠錢買，我就覺得好陰功，咁我都係盡自己少少能力去幫忙。（如果佢下次再用呢個理由呢？）冇架啦，搞唔掂㗎了。」他更打趣道，現時Steven的小朋友應該不需要再食奶粉和用尿片，所以這個藉口已沒用。

曾好言相勸被推托

阿Bob坦言甚至一度感到生氣，因曾嘗試給Steven實用的意見，豈料對方每次都以不同藉口拒絕。他透露：「去到有一段時間，佢借完再嚟、借完又再嚟，我真係覺得：『做乜嘢啫。』我都畀咗一啲建議佢，但佢又有好多理由返嚟同我講『唔得啊，我咁樣唔得。』我當時覺得：『哎呀，唔好再講呢啲嘢啦！』都係算啦！你都要知道自己條街數咁樣，唔可以再借錢度日。希望佢振作，努力啦。」

是否預了沒得還？Bob肯定說：「冇得還㗎啦！」並寄語Steven能夠真正振作，努力賺錢還給其他債主：「你唔使找我條數住，你找咗畀其他人先啦！我都預咗冇㗎啦。不過如果佢還嘅話。我會好高興、好樂意嘅！希望收得返啦！」